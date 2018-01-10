В Госдуме РФ назвали виновного в краже депутатских карточек фракции ЛДПР

На первом заседании Госдумы РФ в новом году, 10 января, пропали карточки для голосования 30 из 40 членов фракции ЛДПР. Это выяснилось, когда утром депутаты не смогли зарегистрироваться, придя в зал заседаний. Лидер фракции ЛДПР Владимир Жириновский обвинил в краже депутата-коммуниста, который, по его словам, мог собрать карточки только «в полупьяном состоянии» после банкета в Госдуме.

«Это покушение на государственный террор. Это чудовищно — заблокировать работу. Подлец и негодяй, он сидит здесь, среди нас», — заявил Жириновский с трибуны Госдумы. В свою очередь, депутат от КПРФ Валерий Рашкин предположил, что Жириновский «еще не отошел после праздников», и пригрозил привлечь его к ответственности за клевету.

К поиску карточек привлекли сотрудников Федеральной службы охраны, которые обеспечивают безопасность Госдумы. Спикер нижней палаты российского парламента Вячеслав Володин сообщил, что после просмотра записей с камер видеонаблюдения выяснилось: карточки для голосования депутатов фракции ЛДПР «собрал на память» работник технической службы.

Владимир Жириновский рассказал сайту Daily Storm, что карточки из устройств для голосования вытащила молодая уборщица. Лидер ЛДПР потребовал наказать виновницу срыва работы Госдумы.

«Это серьезный проступок. Если бы он был совершен сотрудниками моего аппарата партии, то за это человек был бы уволен», — заявил Жириновский. Сейчас женщина дает показания о причинах своего поступка. «С ней работают сотрудники ФСО, аппарат. Кто ей дал такое задание? То ли она неопытная, молодая, впервые пришла на работу… Может она инструкцию не так поняла, мы выясняем…» — сказал лидер ЛДПР. По его словам, за два часа первой половины дня депутатам изготовили новые карточки и сейчас они приступили к работе.

Напомним, что Генпрокуратура Украины подозревает Жириновского в финансировании терроризма в нашей стране.