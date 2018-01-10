На Хмельнитчине ранен участковый полицейский

В районном центре Полонное Хмельницкой области поздно вечером 9 января было совершено нападение на полицейского. Как рассказали «ФАКТАМ» в пресс-службе Хмельницкого областного главка Нацполиции Украины, 25-летний участковый инспектор полиции возвращался вечером домой. Недалеко от дома он встретил подвыпившую компанию из четырех местных молодчиков.

«Один из нетрезвых парней, который проживал на участке старшего лейтенанта полиции, предложил поговорить с глазу на глаз. Когда правоохранитель отошел в сторону, парень выхватил нож и ударил участкового в грудь. Перед тем, как потерять сознание, раненый полицейский успел сообщить о нападении в дежурную часть и передать приметы злоумышленника», — сообщили в областной полиции.

Пострадавшего доставили в местную больницу и прооперировали. Состояние пострадавшего остается стабильно тяжелым. По имеющимся у «ФАКТОВ» данным, он еще находится в реанимации и отходит от наркоза.

В то же время коллеги пострадавшего полицейского, прибывшие на место происшествия, буквально сразу же задержали напавшего на участкового. «Задержанным оказался 22-летний нигде не работающий мужчина. Он, как и его приятели, которые оказались свидетелями случившегося, на момент совершения преступления находились в состоянии алкогольного опьянения. Сейчас следователи устанавливают мотивы, по которым злоумышленник нанес ножевое ранения полицейскому», — добавили в пресс-службе.

Из собственных источников «ФАКТАМ» стало известно, что молодой человек неоднократно задерживался участковым, что и могло послужить мотивом для мести. Так ли это, еще предстоит установить следствию, которое начато по факту покушения на умышленное убийство. Если вина злоумышленника будет доказана, то ему грозит до 15 лет лишения свободы.

Напомним, что ранее во Львове пострадал полицейский, которого сбила женщина-водитель и провезла его полкилометра на капоте.