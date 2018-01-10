Погром на кладбище в Одесской области: массово разбиты надгробия

Неизвестные вандалы повредили надгробия на кладбище в селе Котовка Беляевского района Одесской области.

- В Усатовское отделение полиции поступило сообщение от уборщика Латовского кладбища о том, что разбиты и повалены надгробия на могилах, — рассказали «ФАКТАМ» в полиции. — На место происшествия немедленно прибыла следственно-оперативная группа. Уже установлено, что сильно повреждены надгробия пяти могил. Этим захоронениям более десяти лет, за ними всегда следили, подобных инцидентов не случалось.

Сейчас сотрудниками полиции проводится ряд мероприятий по установлению и привлечению к ответственности виновных.

- По данному факту начато уголовное производство по ч.1 ст 297 «Надругательство над могилой, другим местом захоронения или над телом умершего» УК Украины, — сообщил начальник Усатовского отделения полиции подполковник полиции Александр Кучугура. — Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа до двухсот необлагаемых минимумов доходов граждан или ареста на срок до шести месяцев, или ограничение свободы на срок до трех лет, или лишение свободы на тот же срок.

Как сообщали fakty.ua, на Донетчине вандалы поглумились над памятником местным бойцам АТО.