Если у человека больна печень и он принимает много лекарств, заражение гепатитом А может оказаться смертельным

В Николаеве с подозрением на желтуху госпитализировано 62 пациента. Врачи опасаются, что число заболевших будет расти

Как уже сообщали «ФАКТЫ», в Николаеве разбушевался гепатит А. Желтуху заподозрили у 62 пациентов. У 24 диагноз уже подтвержден лабораторно.

— Гепатит А часто еще называют «болезнью грязных рук», ведь вирус активно распространяется, если больной человек после похода в туалет не вымыл руки, — рассказал «ФАКТАМ» врач-инфекционист высшей категории, соучредитель Высшей медицинской школы при Национальном университете «Киево-Могилянская академия» кандидат медицинских наук Юрий Жигарев. — Этот вирус, как и возбудители банальной кишечной инфекции, попадает в организм, если съесть немытый фрукт, выпить грязную воду или пользоваться предметами, побывавшими в руках больного.

— Инкубационный период инфекции (время от момента заражения до появления первых признаков болезни) составляет от 14 до 50 дней, — рассказывает заведующая кафедрой инфекционных болезней Национального медицинского университета имени А. А. Богомольца доктор медицинских наук профессор Ольга Голубовская. — Поэтому люди могут заразиться в августе, например отдыхая на море, а заболеть уже дома в октябре-ноябре.

По словам врача, самый опасный период — первая неделя после заражения, когда желтухи еще нет. И кто подумает о гепатите А, если повысилась температура тела, а сейчас идет рост респираторных заболеваний? Люди часто сами решают унять жар жаропонижающим или это лекарство назначают врачи, приняв гепатит А за банальную простуду. Многие пациенты пьют жаропонижающее бесконтрольно, не учитывая, что оно содержит парацетамол — один из самых токсичных для печени препаратов. Если у человека есть заболевания печени, о которых он даже не знает (вирусный гепатит С, стеатоз), то такое лечение может закончиться фатально из-за развития печеночной недостаточности.

— В прошлом году пришлось лечить группу друзей, которые вместе отдыхали и заболели гепатитом А, — рассказывает Ольга Голубовская. — К сожалению, для одного из них, сорокалетнего мужчины, это заболевание закончилось смертельно. Оказалось, он был инфицирован гепатитом С, о чем не знал, и по жизни принимал много лекарств.

Характерный признак гепатита А — пожелтение кожи и склер глаз, а также светлый цвет кала и темный — мочи.

— Желтуха возникает, когда заболевание в самом разгаре: в организме активно разрушаются печеночные клетки, и в кровь поступает билирубин, — объясняет Юрий Жигарев. — Но гепатит А может протекать и в безжелтушной форме. Человек считает признаками простуды слабость, ломоту в мышцах, повышение температуры, а на тяжесть в животе и расстройство кишечника может не обратить внимания. Поэтому при таком якобы беспричинном ухудшении самочувствия не помешает сделать биохимическое исследование крови (печеночные пробы) или полимеразную цепную реакцию (ПЦР). Если исследования покажут, что вирус есть, то основное лечение гепатита А весьма простое — диета и покой. Исключается жирная, острая и тяжелая пища, а также употребление алкоголя.