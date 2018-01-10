В Харькове патрульные задержали "лже-Януковича" (фото)

В Харькове нарушитель правил дорожного движения на BMW предъявил остановившим его патрульным права на имя беглого президента Украины Виктора Януковича. Фото сувенирных «прав» опубликовала в своем Facebook сотрудница патрульной полиции Харькова Ляна Теремкова.

«Он вернулся. Харьковские патрульные остановили БМВ, водитель утверждает, что он легитимный! В общем, весело у ребят смена началась», — написала полицейская.

Она также опубликовала фото конфискованных «прав».

Напомним, в Украине беглого экс-президента обвиняют в государственной измене, пособничестве в ведении агрессивной войны, а также в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины. Процесс проходит в Оболонском районном суде Киева в заочном режиме, поскольку он скрывается от правосудия на территории России. 10 января суд перенес рассмотрение дела по сути на 17 января из-за неявки его адвокатов, которых Печерский районный суд Киева просит привлечь к ответственности. Соответствующее ходатайство направлено в Квалификационно-дисциплинарную комиссию адвокатуры.