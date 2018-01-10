«Разбил лобовое стекло и угрожал пистолетом»: в Киеве неадекватный полицейский напал на людей (видео)

Руководство полиции назвало такое поведение своего сотрудника… правильным

Неадекватное поведение патрульного полицейского, набросившегося на автомобиль, в котором ехала семейная пара, зафиксировал видеорегистратор. На записи видно, как полицейский подходит к автомобилю, начинает яростно лупить рукой по капоту, затем достает пистолет, перезаряжает его и направляет прямо на пассажирку авто. Затем обезумевший полицейский разбивает рукояткой пистолета лобовое стекло. — На видео видно, что он держит палец на спусковом крючке! — рассказывает «ФАКТАМ» пассажирка автомобиля Анастасия Снисаренко-Ержиковская. — Он мог выстрелить в любой момент. До сих пор перед глазами стоит его безумное лицо и полные ярости глаза. Мы сначала даже не поняли, что на нас напал полицейский — на его одежде не было никаких опознавательных знаков.

Этот вопиющий инцидент произошел в самом центре Киева, на Крещатике. Муж Анастасии Вячеслав Снисаренко — художник. В тот день ехал в художественную мастерскую, чтобы забрать работу для выставки.

— Мастерская находится по адресу Крещатик, 23, — рассказывает «ФАКТАМ» Вячеслав Снисаренко. — Мы ехали медленно, следом за другими автомобилями. Подъехать к зданию можно было только через арку. Когда стояли в очереди из машин, которые должны были повернуть направо, увидели, что к водителям стоявших впереди автомобилей подходит полицейский в желтом жилете. Он что-то говорил водителям, после чего они проезжали дальше. Я ожидал, что полицейский подойдет и к нам, но этого не произошло. Когда подошла наша очередь, патрульный отошел в сторону и не подал нам сигнала остановиться.

Мы поехали дальше, и тут увидел человека в черной одежде. Он шел прямо на наш автомобиль. Я попытался его объехать, не задев при этом ограничительные столбики с левой стороны. Потом смотрю: а этот человек уже стоит впритык к машине. Я резко ударил по тормозам — расстояние было критически близким. Остановился. А дальше произошло то, что вы видели. Он начал бить кулаком по капоту, достал пистолет…

— И направил его почему-то именно на пассажирское сиденье, то есть на меня, — рассказывает Анастасия. — Сейчас понимаю: он легко мог меня застрелить. Человек явно себя не контролировал. Со зверским лицом налетел на нашу машину, направил на меня дуло пистолета, разбил стекло. Потом закричал: «Выходи из машины!» И сказал, что муж якобы наехал на сотрудника полиции.

— Я сначала даже не понял, кого он имеет в виду, — говорит Вячеслав Снисаренко. — Во-первых, я ни на кого не наезжал. Во-вторых, этот неадекватный человек не был похож на полицейского. Но оказалось, это был сотрудник патрульной полиции Киева. Он объявил, что я совершил умышленный наезд «на полицейского при исполнении». Тут подошел полицейский в желтом жилете, которого мы видели раньше. Стал кричать мне: мол, я вас останавливал, а вы не остановились! Но этого не было. Он не подал нам ни одного знака и не подходил к машине!

— Хорошо, что произошедшее зафиксировал установленный в нашей машине видеорегистратор, — продолжает Анастасия. — Иначе мы вообще ничего не доказали бы.



* «На видео видно, что нападавший держит палец на спусковом крючке! — рассказывает „ФАКТАМ“ пассажирка автомобіля Анастасия Снисаренко-Ержиковская. — Он мог выстрелить в любой момент»

— В полиции открыли уголовное производство по статье «Угроза или насилие по отношению к работнику правоохранительных органов», — возмущается Вячеслав Снисаренко. — Меня повезли на медицинское освидетельствование. Я его прошел и получил справку о том, что был абсолютно трезв. Мою машину сразу изъяли как вещественное доказательство. Доказательство наезда, которого… не было!

— Понятное дело, ни в какую мастерскую мы уже не попали, — говорит Анастасия. — Мы простояли там часа четыре. Безумный полицейский за это время успел вызвать «скорую». Он заявил, что муж якобы наехал ему на ногу. Но на записях нашего видеорегистратора зафиксировано, как уже после этого инцидента полицейский ходит, даже не прихрамывая.

Что показала судмедэкспертиза, не известно. Мы не раз задавали этот вопрос следователю, однако тот сказал, что результатов экспертизы не получил. Стало быть, травм никаких нет. Интересно еще, что полицейский, который говорил, что мы на него наехали, запись со своей нагрудной камеры так и не предъявил. Вскоре следователь обратился в суд с ходатайством об аресте нашего автомобиля. К счастью, судья разобралась в ситуации и ходатайство не поддержала.

— Мы показали в суде то, что записал наш видеорегистратор, — вспоминает Вячеслав Снисаренко. — В своем ходатайстве полицейские допустили множество ошибок. Перепутали даже марку автомобиля: вместо Citroen написали Renault.

«В данном уголовном производстве следователь не доказал необходимость наложить арест на имущество, — сказано в решении Шевченковского райсуда Киева. — Доказательства уголовного правонарушения при участии автомобиля Citroen отсутствуют. Кроме того, следует отметить, что пересмотренная следственным судьей видеозапись ставит под сомнение факт наличия уголовного правонарушения, предусмотренного статьей 345 Уголовного кодекса Украины. Есть обоснованные основания считать, что в действиях сотрудника полиции Габро Романа Олеговича усматриваются признаки уголовных правонарушений. Видеозапись полностью опровергает показания полицейского, которые содержатся в протоколе его допроса как потерпевшего».

Иными словами, суд пришел к выводу: уголовное правонарушение скорее совершил полицейский, а не водитель Citroen.

— После этого решения суда машину мне наконец-то отдали, — говорит Вячеслав Снисаренко. — Пришлось самому заплатить за эвакуатор. Разбитое полицейским лобовое стекло я поменял сам. С тех пор не раз звонил следователю, спрашивал, на каком этапе наше дело. Он не мог ответить ничего конкретного.

Через некоторое время следователь сообщил, что уголовное дело по факту «угрозы или насилия по отношению к работнику правоохранительных органов» закрыто.

Думаю, одна только запись нашего видеорегистратора может быть поводом для открытия дела против полицейского. Видно же, что человек неадекватный. Не знаю, что на него нашло в тот момент. Он просто озверел. Самое страшное, что он продолжает работать в киевской полиции, патрулирует улицы. А значит, на нашем месте рискует оказаться каждый, кто попадется ему на глаза. Недавно мы узнали, что подобный случай у него уже не первый. В отношении этого полицейского открыто уголовное производство по факту избиения человека.



*"Самое страшное, что этот человек продолжает работать в киевской полиции, патрулирует улицы. На нашем месте рискует оказаться каждый", — говорит пострадавший Вячеслав Снисаренко

Человека, которого избил патрульный Роман Габро, зовут Олег. Олег — председатель жилищно-строительного кооператива. То, как его избивали двое полицейских (среди них был Роман Габро), тоже зафиксировано видеокамерой.

— Меня избили еще 17 марта 2017 года, — рассказывает «ФАКТАМ» Олег. — На собрании ОСМД (объединение совладельцев многоквартирного дома. — Авт.) подняли вопрос о том, что у нас под домом плохие дороги. «Киевводоканал» оставил яму, которую никто не хотел заделывать. Жильцам это надоело. Чтобы ускорить процесс, я как председатель жилищного кооператива решил вызвать полицию и написать соответствующее заявление. Позвонил на 102. Вскоре мне перезвонила сотрудница патрульной полиции и дала понять, что приезжать они не хотят: «Мы, конечно, можем… Но у нас так много вызовов».

Когда полицейские прибыли, я сразу понял, что настроены они скептически. К тому, что я им рассказывал, относились с явным презрением. А когда я стал писать заявление, потребовали целый пакет документов по нашему жилищному кооперативу. Я спросил, чем это регламентировано. В ответ услышал, что я… пьян и меня нужно задержать. Это была ложь: я был абсолютно трезв, утром сам отвозил детей в школу. «Хорошо, — говорю. — Раз так, ищите, чем меня «продуть». Даже протянул им обе руки — мол, если пьян, задерживайте. А они в ответ… начали меня избивать.

То, как это происходило, видно на видео. Девушка-полицейский хватала меня за руки, а двое ее коллег молотили меня руками и ногами. Затем затолкали в автомобиль и повезли в райотдел. По дороге продолжали угрожать. Один неадекватный полицейский (тот, который сейчас напал на супружескую пару на Крещатике) говорил: «Жаль, что я сразу не достал пистолет. Мы научим тебя уважать полицию. Вывезем в лес и там убьем».

Закончилось все тем, что меня… обвинили в нападении на полицейского. Вызов полиции закончился сотрясением мозга, ссадинами и ушибами. Я прошел медицинское освидетельствование и доказал, что был трезв. А еще показал прокуратуре запись того, как меня били.

— А откуда взялась запись?

— Когда я стал главой жилищного кооператива, то инициировал, чтобы на нашем доме установили камеры наружного наблюдения. Полицейские били меня прямо возле дома — и этот момент был заснят. В результате в прокуратуре открыли уголовное производство в отношении полицейских. Дело уже дошло до суда. Но знаете, что самое абсурдное? Полицейских, которые находятся под следствием, никто не отстранил от работы!

Почему же полицейских не отстранили? Оказалось, возражал судья.

— Прокуратура обращалась в суд с соответствующим ходатайством, — сообщила «ФАКТАМ» пресс-секретарь прокуратуры Киева Надежда Максимец. — Но суд отказал. Прокуратура оспаривала этот отказ в апелляции, тем не менее полицейских так и не отстранили. Следствие по делу об избиении мужчины закончено, обвинительный акт уже в суде. На следующем судебном заседании мы повторно будем обращаться с ходатайством об отстранении полицейских от служебных обязанностей. Им предъявлено обвинение по статье «Превышение служебных полномочий работником правоохранительных органов».

О нападении полицейского на супругов Снисаренко в прокуратуре знают. «Сведения о произошедшем внесены в реестр досудебных расследований по статье «Угроза убийством», — сообщила «ФАКТАМ» Надежда Максимец.

А что говорит руководство полиции о своих неадекватных подчиненных? Там, несмотря на видеодоказательства, вины полицейских в содеянном не усматривают.

«По данному факту была проведена надлежащая проверка, во время которой было установлено: нанесение полицейским удара рукояткой табельного оружия по лобовому стеклу автомобиля Citroen было вынужденной мерой физического воздействия. Промедление в этой ситуации могло бы привести к тяжким последствиям. Габро действовал в соответствии с Законом «О Национальной полиции Украины», — сказано в официальном ответе Департамента патрульной полиции Украины.

В Законе «О Национальной полиции» сказано, что полицейский может нападать с пистолетом на автомобиль, бить лобовое стекло и угрожать пассажирам? Мы такого пункта не нашли. Тем временем выяснилось, что полицейский Габро фигурирует еще в одном деле — и это дело тоже касается избиения человека!

— Второго июля 2017 года бывшие «беркутовцы» из «Корда» задержали активиста «Дорожного контроля» Руслана Бабарикова и отвезли в Днепровский райотдел, где уже «новая полиция» жестоко его избила, — рассказал «ФАКТАМ» адвокат Дмитрий Коробко. — Руслана били с криками «Мочи патриотов!» Его, закованного в наручники, избивали прямо в комнате для приема граждан в райотделе. Руслан периодически терял сознание. Ему сломали нос, выкручивали уши… Когда я приехал в райотдел, то увидел, что он весь в крови. Комната в райотделе тоже: были залиты кровью стены, пол… Причина задержания нам до сих пор не понятна. Скорее всего, истинной причиной стало то, что Руслан — активист «Дорожного контроля» и неоднократно жаловался на полицейских. По факту избиения Руслана открыли уголовное производство, но его никто не расследует. А в Единый реестр досудебных расследований внесли сведения о том, что Руслана в райотделе полиции… избили неизвестные. Так вот, оформлял задержание Руслана все тот же полицейский Роман Габро.

Сам Роман Габро комментарии журналистам не дает. Все ответы — через руководство патрульной полиции, которое вины своего подчиненного не признает. «ФАКТЫ» будут следить за развитием событий.