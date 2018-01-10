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Робот София

CES-2018: первого в мире робота с паспортом научили танцевать (видео)

Игорь КОЗЛОВ, «ФАКТЫ»

10.01.2018 18:00 34

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«ФАКТЫ» продолжают знакомить с самыми любопытными техническими новинками, представленными на ежегодной выставке в Лас-Вегасе

На CES-2018 показали множество различных роботов. Повышенный интерес вызвал робот София от компании Hanson Robotics. В октябре 2017 года София получила подданство Саудовской Аравии и стала первым в мире роботом с паспортом. Но тогда у нее отсутствовала нижняя половина «тела». Теперь инженеры Hanson Robotics снабдили «девушку» ногами. Они научили ее ходить со скоростью один километр в час, а также танцевать. София по-прежнему способна поддерживать несложные беседы с людьми, а на ее лице отражается до 60 различных эмоций.


Ранее fakty.ua сообщали о других новинках, представленных на ежегодной выставке потребительской электроники CES в Лас-Вегасе.

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