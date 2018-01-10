«Дело «Виктории»: прокуратура ходатайствует о продлении сроков ареста директора лагеря

Прокуратура Одесской области направила в Приморский районный суд ходатайство о продлении срока содержания под стражей подозреваемого — директора детского лагеря «Виктория» Петроса Саркисяна.

«Продление сроков ареста обусловливается необходимостью предоставления времени сторонам процесса на ознакомление с материалами завершенного предварительного расследования в уголовном производстве по ч. 2 ст. 270 УК Украины (нарушение правил пожарной безопасности, повлекшее гибель людей), которые составляют 85 томов», — пояснили в прокуратуре.

В надзорном ведомстве добавили, что после завершения процедуры ознакомления участников с материалами дела прокуратура Одесской области направит обвинительный акт в суд для его рассмотрения по существу.

Отмечается, что наряду с этим продолжается расследование по уголовным производствам касательно служебной халатности должностных лиц органов государственной власти и местного самоуправления.

Также продолжается досудебное расследование, в ходе которого проверяется информация о служебном подлоге при строительстве и реконструкции детского лагеря и завладения средствами сотрудников детского учреждения.

Как сообщали «ФАКТЫ», пожар на территории детского оздоровительного комплекса «Виктория» в Одессе произошел в ночь на 16 сентября. Один из корпусов выгорел дотла, погибли три несовершеннолетние девочки — воспитанницы хореографического коллектива «Адель».

7 декабря прокуратура Одесской области направила в Высший совет правосудия жалобу в отношении судьи Приморского районного суда Одессы Виктора Попревича, применившему залог для директора «Виктории». В дальнейшем указанное решение по ходатайству прокуратуры апелляционным судом отменено, и директору лагеря «Виктория» Петросу Саркисяну продлен срок ареста.