«Крым – территория Украины, и никаких угроз для него со стороны ВСУ не существует» – Минобороны

Заявления Российской Федерации об угрозе, нависшей над оккупированным ее Крымом со стороны Вооруженных Сил Украины, являются манипулированием информацией и сознанием жителей полуострова. Об этом заявил представитель Министерства обороны Украины Алексей Чернобай, комментируя информацию российских СМИ о намерениях РФ разместить в Крыму дополнительные ракетные комплексы С-400.

«Это — очередная попытка манипулирования информацией и сознанием. Никакой угрозы Крыма со стороны Украины не существует. Тем более что Крым — украинская территория, а его жители — это граждане Украины. Напротив, именно расширяя свое межвидовое вооружение, Россия несет угрозу Крыму и государствам Черноморского бассейна», — сказал украинский военный.

Отметим, ранее появилась информация о развертывании российской армией в оккупированном Севастополе второго дивизиона зенитно-ракетного комплекса С-400.

«Задача второго дивизиона комплекса С-400 — вовремя обнаружить и при необходимости уничтожить представляющие угрозы для Крыма воздушные объекты со стороны Украины», — пишут российские СМИ, цитируя неназванных российских военных.

Такой «угрозой», по мнению оккупантов, является новые крылатые ракеты украинской армии, которые не так давно успешно прошли испытания.

«Эти испытания украинских ракет представляют опасность для полуострова, так как траектория их полета практически непредсказуема. Во избежание „случайностей“, в Крыму формируется эшелонированная система противовоздушной обороны, и задачи дивизиона С-400 под Севастополем состоят в том, чтобы подобные угрозы ликвидировать на дальних дистанциях», — говорится в публикации.

Напомним, ранее координатор группы «Информационное сопротивление» Дмитрий Тымчук заявил, что в рядах российско-террористических войск, действующих на Донбассе, началась паника в связи с возможной передачей Украине американских противотанковых ракетных комплексов Javelin.