CES-2018: «умный штопор» позволяет налить вино из бутылки, не вытаскивая пробку (видео)
«ФАКТЫ» продолжают знакомить с самыми любопытными техническими новинками, представленными на ежегодной выставке в Лас-Вегасе
Компания Coravin представила версию «умного штопора». Гаджет позволяет налить вино из бутылки, не вытаскивая пробку. При этом выливаемый напиток в бутылке тут же замещается аргоном, что позволяет сохранить без изменений вкус вина.
Штопор называется Model Eleven. Принцип действия такой: пробка протыкается иглой, через нее подается аргон, увеличивая давление в бутылке, и вино вытекает через клапан. Но это еще не все. «Умный штопор» через специальное приложение подключается к смартфону по Bluetooth. Это позволяет отслеживать количество газа в капсуле и уровень зарядки самого штопора. При этом вы получаете возможность узнать, с какими продуктами и блюдами сочетается открытое вами вино.
Все прекрасно, вот только цена Model Eleven составляет тысячу долларов.
Ранее fakty.ua сообщали о других новинках, представленных на ежегодной выставке потребительской электроники CES в Лас-Вегасе.
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