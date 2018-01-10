В фискальной службе сообщили о работе пунктов пропуска на границе с Польшей

В Государственной фискальной службе заявили, что дороги к трем пунктам пропуска «Шегини — Медика», «Рава — Русская-Гребенне» и «Краковец — Корчова» в селе Роснивка (около 10 км до пункта пропуска) Львовской таможни разблокированы. А подъездные пути к «Ягодину» Волынской таможни до сих пор остаются перекрытыми.

По информации фискального ведомства, дороги блокировало около 130 участников акции, не довольных изменениями законодательства. Речь идет о новых правилах налогообложения товаров, ввозимых физическими лицами на таможенную территорию Украины в ручной клади и (или) в сопровождаемом багаже, которые вступили в силу 1 января 2018.

Несмотря на разблокирование дорог, ведущих к «Шегини» и «Раве -Русской», в очереди находилось 130 транспортных средств, непосредственно в пунктах пропуска — еще 60. На подъездах к «Краковцу» — 80 транспортных средств.

Напомним, что с 1 января 2018 года изменились правила беспошлинного ввоза товаров в ручном или сопровождаемом багаже суммой до 500 евро (в аэропортах — до 1000 евро) и весом до 50 кг для тех, кто отсутствовал в Украине больше суток и въезжает в страну не чаще одного раза в течение 72 часов.