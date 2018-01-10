В Черкасской области случайные прохожие спасли из горящего дома 11-летнего мальчика (фото)

Чудом остался живым 11-летний Назар Науменко, приехавший погостить из Черкасс к своим родным в небольшое село Песчаное. Когда мальчик остался в доме вместе с бабушкой, произошло короткое замыкание. Деревянная крыша вспыхнула мгновенно. Старушка успела выскочить на улицу, а вот ребенку путь к выходу преградил огонь. Спасти мальчика помогли случайные прохожие.

Как рассказала главный специалист Управления Государственной службы по чрезвычайными ситуациям в Золотношском районе Черкасской области Алена Коваль, жители села Владислав Палий и его друг Александр Исаенко шли по своим делам, когда увидели на обочине дороги перепуганную старушку. Бабушка некоторое время ничего толком не могла объяснить, лишь размахивала руками и плакала, показывая куда-то в сторону и приговаривая: «Там внучок!»

«Ребята побежали в ту сторону, куда показывала старушка, и вскоре увидели пылающую хату. Не долго думая, ребята выбили пластиковое окно и один из них проник внутрь. Парень кричал: «Малой, ты где?» Вскоре мальчик отозвался и крикнул: «Я не знаю куда идти. Тут везде огонь!» «Иди на мой голос!» — крикнул в ответ парень, но так как мальчик побоялся сдвинуться с места, сам пошел на его голос.

Надышавшегося угарным газом Назара спасатель вытолкнул в окно, где уже второй парень оказал мальчику первую помощь. Потом Владислав и Александр начали всем, чем только можно сбивать огонь, чтобы он не распространился дальше по дому. Как только приехали пожарные, ребята тут же ушли по своим делам. Разыскать их, чтобы сказать «спасибо», бабушке Назара удалось только несколько часов спустя", — говорит Коваль.

По ее словам, парни героями себя не считают и говорят, что они просто проходили мимо.

«Кстати, дом, в котором живет бабушка Назара, находится на окраине села, и люди мимо проходят не часто. Поэтому можно сказать, что мальчик спасся благодаря тому, что двое местных парней просто случайно проходили мимо!» — отметила представитель ГСЧС.

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