В Запорожской области родился ребенок-богатырь весом более 7 кг

Хотя счастливое событие в семье жителей Запорожского района Запорожской области Алексея и Натальи Дядько произошло еще 3 января, известно об этом стало только сегодня, 10 января. В семье, где уже подрастают семь дочурок (!), наконец-то родился долгожданный сыночек. И не просто крупный малыш, а самый настоящий богатырь весом 7 килограммов 90 граммов, такую информацию сообщил телеканал «Алекс».

И хотя медики, согласно профессиональной терминологии, обычно называют таких детей «гигантскими» и опасаются за их здоровье, сами родители по этому поводу не переживают, так как все их предыдущие дочки рождались одна крупнее другой. Мальчугана назвали Николаем и, по словам родителей, девятого ребенка они не планируют, будут поднимать на ноги тех, что есть.

Алексей и Наталья Дядько теперь растят восьмерых детишек

Помогли появиться малышу на свет медики запорожского перинатального центра. Ранее fakty.ua писали, что там же в июне 2014 года появилась на свет девочка весом 6 килограммов.