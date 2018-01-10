«Участникам шоу «Світами за скарбами» будет смешно, страшно, холодно и мокро»

С началом года украинские телеканалы приступили к активной работе над очередными сезонами популярных проектов, сериалов, а также над совершенно новыми программами

Середина января — начало нового телесезона. Для некоторых телеканалов, правда, он растягивается на несколько месяцев, и самые яркие премьеры готовят для весны. Как, например, очередной сезон «Холостяка», который стартует на СТБ к 8 Марта. А вот популярный проект «Голос країни» выйдет на «1+1» уже в конце января. Канал ICTV готовит премьеру комедийного сериала «Папаньки» от авторов «Дизель-студии». «Новый канал» все еще не объявил дату выхода «Від пацанки до панянки» — проекта, в котором после длительного перерыва появится Ольга Фреймут.

В начале весны канал «Украина» покажет четвертый и пятый сезоны сериала «Черговий лікар». Его съемки проходят в декорациях клиники, построенных в одном из павильонов столичной киностудии Film.ua. Главные роли в новых сезонах сыграют украинские актеры: Михаил Романов, Ирина Ткаленко, Руслан Сокольник, Надежда Левченко. Весной на канале стартует и пятый сезон детективных историй «Агенты справедливости» — несколько серий независимых расследований реальных преступлений. В проекте уже традиционно снимаются и приглашенные украинские знаменитости. «Украина» по-прежнему удерживает первенство среди конкурентов в производстве сериалов. В весеннем сезоне выйдут две премьеры: 20-серийная драма «Благие намерения» и 16-серийная мелодрама «Путешествие к центру души».

Канал «Украина» готовит новые выпуски семейного кулинарного реалити «Свекруха чи невістка» с ведущим Григорием Германом. Премьера нового сезона состоится в середине января. Согласно формату шоу, ставшего популярным во многих странах мира, перед каждой хозяйкой — участницей проекта — стоит задача за 45 минут приготовить любимое блюдо, которое закажет их мужчина — сын или муж.

В конце января состоится премьера восьмого сезона самого масштабного вокального проекта Украины «Голос країни» («1+1»). Звездными тренерами на этот раз стали: Тина Кароль, Потап, Сергей Бабкин и Джамала, которая ожидает первенца. Среди новшеств — специальный лифт, на котором на сцену будут подниматься вокалисты шоу. Изменились и правила. Вокалист, который не смог развернуть ни одного тренерского кресла, будет вынужден без общения со звездными наставниками покинуть сцену. Известно, что в слепых прослушиваниях примут участие Злата Огневич, участница «Танців з зірками» Камалия, украинская спортсменка, выступающая в вольной борьбе, олимпийская чемпионка Ирина Мерлени, актер Юрий Ткач.



* Сергей Бабкин стал тренером восьмого сезона вокального проекта «Голос країни». Фото пресс-службы «1+1»

В Одессе уже закончились съемки 12-серийной приключенческой драмы «Сувенир из Одессы», премьера которой состоится в начале весны. Основное действие происходит в Одессе в разгар революции 1917 года, сто лет назад. Параллельно идет сюжетная линия времен 1970-х, где герои в преклонном возрасте вспоминают юность и продолжают совершать отчаянные поступки. В «Сувенире из Одессы» снялись: Станислав Боклан, Алексей Вертинский, Юрий Горбунов, Владимир Горянский. Появятся в картине и популярный польский актер Даниэль Ольбрыхский и уроженка Одессы известная актриса Лариса Удовиченко.

Уже на следующей неделе на «1+1» состоится премьера нового украиноязычного сериала «Школа». В центре сюжета — пара молодых преподавателей, которые случайно попали на работу в одну из школ. Формат «Школы» — собственная разработка канала. Для написания сценария авторами были использованы реальные истории из жизни учеников выпускных классов столицы, рассказанные их родителями.

В новом сезоне канал «2+2» покажет две премьеры — 16-серийный полицейский детектив «Опер по вызову» и остросюжетный фильм «Стоматолог», сценаристом которого стал известный украинский писатель Павел Белянский.

Весной стартует второй сезон проекта «Инспектор. Города». Его ведущим станет шоумен, известный по «Евровидению-2017», Владимир Остапчук. Он проверит шесть перспективных украинских городов, чтобы показать: нам есть чем гордиться.

— Главная миссия проекта — продемонстрировать украинцам потенциал наших городов, вернуть веру в себя, заставить увидеть, насколько мы креативная, талантливая и сильная нация, — сказал «ТелеФАКТАМ» Владимир Остапчук. — Мы не ищем возможности покритиковать, наоборот, стараемся показать хорошие стороны городов, общественных заведений, одновременно указывая на недостатки в их работе.

Канал «1+1» приступил к работе над четвертым сезоном реалити «Одруження наосліп». Он станет рекордным по количеству иностранных героев, чьи одинокие сердца мечтают встретить свою вторую половинку в Украине. В этом году в кастинге приняли участие мужчины и женщины из Канады, США, Израиля, Ирана, Грузии. Ведущие и психологи проекта — Елена Любченко и Егор Тополов.

Весной стартует второй сезон проекта «Тайный агент» («Новый канал»). К расследованиям в нем подключится и ведущая программы Катя Павлюченко.

— Теперь я не только наблюдатель, но и непосредственный участник проекта, — сказала «ТелеФАКТАМ» Екатерина Павлюченко. — Новый сезон будет более провокативным, иногда даже похожим на триллер. Бывали случаи, когда нам приходилось несколько часов преследовать владельца нелегального бизнеса. А иногда нашего агента били, и нам приходилось его спасать. Продолжит выходить и пост-шоу «Тайного агента» с ведущими Андреем Шабановым и Ириной Хоменко.

Весной в эфире появится уже четвертый сезон проекта «Суперинтуиция» с тематическими выпусками. Правила шоу останутся неизменными, равно как и арбитр звездного поединка — Сергей Притула.

«Новый канал» покажет третий сезон проекта «Дешево и сердито».

— В этот раз мы бросили вызов всему — красоте, моде, отдыху и даже любви! — признался его ведущий Александр Педан. — Наша программа заметно повзрослела. А советовать теперь будем не просто дешевые альтернативы, но и достойные.

В весеннем сезоне на «Новом» выйдет обновленное шоу «Від пацанки до панянки». Работа над ним началась еще летом, когда стало известно о переходе на канал ведущей Ольги Фреймут. Она стала директором «Школи панянок». Заместители директора — стилист Ирина Дюденко и преподаватель ораторского искусства Андрей Бурлуцкий.

Новой ведущей шестого сезона игрового шоу «Хто зверху» станет известная украинская актриса Леся Никитюк. Ее соперник — капитан мужской сборной Сергей Притула. Известно, что команда проекта подготовила для звезд-участников новые, необычные конкурсы.

В 2018 году в эфире телеканала СТБ появится романтическое реалити «Наречена для тата». Съемки уже стартовали, над проектом работает команда, создающая проект «Холостяк». «Наречена для тата» — первая адаптация популярного в Америке шоу, которое помогает одиноким папам найти новую любовь и маму для своих детей. В реалити примут участие пять одиноких отцов из разных городов Украины. Определять пары будут опытные психологи с помощью специальной программы совместимости.

Весной канал СТБ впервые запустит юмористическое развлекательное шоу «Вечер с Натальей Гариповой». Вести его будет известная стендап-комик Наталья Гарипова, задача которой состоит не только в том, чтобы смеяться над собой, но и шутить над своими звездными гостями.

В последний день января стартует премьера кулинарного реалити «МастерШеф. Подростки». Впервые на кухне проекта за звание лучшего повара страны будет бороться молодежь в возрасте 14—18 лет. Судьи шоу остались те же: Эктор Хименес-Браво, Татьяна Литвинова и Дмитрий Горовенко.

10, 17 и 24 февраля на канале СТБ состоятся прямые эфиры национального отбора на «Евровидение-2018». Ведущий проекта — Сергей Притула. В состав жюри вошли Джамала, Андрей Данилко и Евгений Филатов. Музыкальный продюсер отбора — Руслан Квинта. Съемки прямых эфиров пройдут в одном из столичных дворцов культуры.

9 марта стартует проект «Холостяк». Главный герой очередного сезона — музыкант, певец Рожден Ануси. В прошлом году Рожден пробовал свои силы на национальном отборе «Евровидения-2017». Ведущий «Холостяка» — Григорий Решетник. За пост-шоу будет отвечать бывшая участница этого проекта Роза Аль-Намри. Кстати, в новом сезоне она появится еще в одном проекте канала — «Світами за скарбами», став его ведущей. Съемки этого тревел-шоу СТБ начинает впервые. Работа над проектом уже стартовала. Это адаптация южно-корейского формата. Над ним работает команда, создающая проект «МастерШеф».



* Роза Аль-Намри стала ведущей шоу «Світами за скарбами». Фото пресс-службы СТБ

Восемь пар участников, которых связывают семейные или дружеские отношения, пройдут квест в разных уголках мира, чтобы в конце найти главный приз — 500 тысяч гривен.

— Я была счастлива, узнав, что меня утвердили ведущей «Світами за скарбами», — призналась Роза Аль-Намри. — Подготовила для участников неожиданные конкурсы и задания. Им будет смешно, страшно, холодно, мокро… С командой проекта восемь лет назад начинала свою карьеру на СТБ. Тогда я, совсем юная, пришла работать журналистом. А теперь мы все вместе создаем новое грандиозное шоу.

Одна из самых популярных программ о путешествиях «Орел и решка» появится в новом сезоне канала «Интер». Правда, до сих пор держится в тайне, кто станут ее ведущими. Известно, что накануне Нового года шоу покинули Леся Никитюк и Регина Тодоренко.