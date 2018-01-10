Новым главой ПриватБанка станет гражданин Чехии, - СМИ

Новым председателем правления государственного ПриватБанка может стать гражданин Чехии Петр Крумханзль (Petr Krumphanzl). По информации «Украинских новостей», согласование его кандидатуры наблюдательным советом ожидается в ближайшее время.

В пресс-служба банка эту информацию пока не комментирует.

Крумханзль уже работал в Украине — в 2008—2011 годах являлся операционным директором в «Райффайзен Банке Аваль».

Последнее место работы кандидата — главный операционный директор (Chief Operating Officer) в китайском Home Credit China (с мая 2016 года по настоящее время).

Предыдущий глава правления ПриватБанка Александр Шлапак уволился 20 июля 2017 года. С тех пор его обязанности исполняет заместитель главы правления Галина Пахачук. Подбор управленческого персонала для банка был поручен компании Amrop Executive Search Ukraine, которая должна была найти кандидатов на должность главы правления (главного исполнительного директора) и первого заместителя главы (финансовый директор).

В июне 2017 года стало известно, что бывший владелец ПриватБанка Игорь Коломойский оспаривает в суде решение о признании банка неплатежеспособным и о его национализации.

