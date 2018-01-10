Чудеса медицины на CES-2018: очки, улучшающие зрение, и маска «от храпа» (фото, видео)

«ФАКТЫ» продолжают знакомить с самыми любопытными техническими новинками, представленными на ежегодной выставке в Лас-Вегасе

В области медицины CES-2018 удивила разработками, которые способны помочь людям с плохим зрением.

Израильская компания ICI Vision предлагает прототип очков для пациентов, страдающим заболеваниями сетчатки глаза. С помощью миниатюрных камер, программ, следящих за движениями зрачка и компьютерной проекции такие очки задействуют для обработки зрительного образа здоровые участки глазного дна. В результате зрение значительно улучшается, а нагрузка на глаза при этом не возрастает.

Очки от израильской компании ICI Vision

Компания Samsung представила очки Relumino. Они работают в связке со специальным программным приложением, которое устанавливается на обычный смартфон. Программа трансформируют изображение, которое видит человек в очках Relumino, добавляя ему четкости, увеличивая обзор и разрешающую способность.

Компания Samsung представила очки Relumino

Еще одна медицинская новинка — специальная маска Snore Circle, которая начинает мягко вибрировать при звуке храпа. Это заставляет спящего изменить положение в постели, и храп прекращается на какое-то время.

Маска Snore Circle вибрирует при храпе

А вот изобретение компании Helite вызвало у многих недоумение. Речь идет о подушке безопасности для спортсменов и пожилых людей. У производителя в арсенале множество подушек самых разных назначений, но аналогов Hip’Air мир еще не видел. С виду это обычный пояс, который носится на пояснице, но при падении человека он мгновенно раскрывает подушки вокруг талии, чтобы смягчить приземление. Hip’Air оборудован гироскопами и акселерометрами, которые определяют начало падения за 200 миллисекунд, а подушка раскрывается за 80 миллисекунд. Как уверяет производитель, этого времени достаточно, чтобы обезопасить позвоночник и таз от серьезных травм. Утверждается, что даже самое быстрое падение длится около 400 миллисекунд. В Европе Hip’Air появится в марте по цене 800 долларов, а в США — в сентябре. Неприятный нюанс заключается в том, что чудо-подушка нуждается в перезарядке. Стоимость данной процедуры составит 50 долларов.

Вот еще целый ряд медицинских или околомедицинских новинок, которые вызвали живой интерес в Лас-Вегасе:

Shapescale — весы, которые сканируют тело человека, отслеживая воздействие тренировок на форму тела;

D Free — система датчиков, которая следит за физическим состоянием пожилого человека и предупреждает санитаров, врачей, сиделок о критических ситуациях, например, о необходимости помочь пациенту в туалете;

Biowatch — система идентификации, основанная на датчике в смартчасах, которые идентифицируют человека по его венам и позволяют загружаться в смартфон и другие устройства без паролей;

Emojime — наушники, считывающие электрические сигналы мозга и трансформирующие их в графические символы на дисплеях, показывая настроение человека.

Ранее fakty.ua сообщали о других любопытных новинках, представленных на ежегодной выставке потребительской электроники CES в Лас-Вегасе.