Саакашвили решил найти "300 спартанцев" для "новой" Украины

Лидер «Руха нових сил» Михаил Саакашвили начинает поездки по Украине с целью найти «300 спартанцев», которых он видит будущими представителями власти в стране. Об этом он сообщил после допроса в СБУ.

«Я собираюсь найти этих „300 спартанцев“. Я считаю, что мы должны найти новых людей, которые будут управлять страной другими методами, которые не будут красть наши деньги, не будут уничтожать Украину, а будут строить ее», — сказал Саакашвили.

Он также рассказал о «важном» личном решении — не обращать внимания на судебные и уголовные дела, которые, по его мнению, призваны только отвлекать его от более важных других дел.

Напомним, экс-президент Грузии 10 января пришел на допрос в СБУ, раскритиковав при этом действия украинских правоохранительных органов, которые, по его мнению, должны заниматься раскрытием более резонансных дел.

ГПУ инкриминирует политику несколько статей Уголовного кодекса Украины, в том числе, и содействие участникам преступных организаций и финансировании действий, совершенных с целью захвата государственной власти. Речь идет об обвинениях экс-президента Грузии в получении от беглого олигарха времен Виктора Януковича Сергея Курченко около полумиллиона долларов на организацию протестных акций в Киеве.

Сам Саакашвили отрицает, что его финансируют олигархи.

На 16 января запланирован очередной допрос в СБУ, во время которого собираются взять образец голоса политика для экспертизы по делу о финансировании из-за рубежа акций протеста в Украине. До сих пор он отказывался от этой экспертизы, что дало повод советнику министра внутренних дел Зоряну Шкиряку заявить о «прямом свидетельстве его причастность к преступлению, которое ему инкриминирует Генпрокуратура».