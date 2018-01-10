На Светлодарской дуге враг несколько раз за день применил запрещенные минометы
На линии соприкосновения в зоне АТО боевики продолжают нарушать режим перемирия и обстреливают украинских защитников
В частности, на Светлодарской дуге на Луганщине российско-террористические войска выпустили более 30 мин калибра 120 мм и 82 мм по защитникам Новолуганского. Также вокруг этого населенного пункта боевики активно применяли автоматические станковые гранатометы и крупнокалиберные пулеметы. Под огнем оказались и украинские позиции в районе Луганского — их обстреляли из 82 мм минометов и пулеметов.
На Донецком направлении враг из гранатометов обстрелял укрепления сил АТО в районе Верхнеторецкого.
Всего с начала суток оккупанты осуществили четыре прицельных обстрела наших позиций. В одном случае украинские военнослужащие были вынуждены подавить огневую активность захватчиков из вооружения, не запрещенного Минскими договоренностями.
Напомним, на Донбассе российский офицер за невыполнение приказа застрелил местного наемника
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