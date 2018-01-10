На Светлодарской дуге враг несколько раз за день применил запрещенные минометы

На линии соприкосновения в зоне АТО боевики продолжают нарушать режим перемирия и обстреливают украинских защитников в т. ч. из запрещенного вооружения. Как сообщает пресс-центр Штаба АТО в Facebook, вооруженные провокации врага были зафиксированы как на Луганском, так и на Донецком направлении.

В частности, на Светлодарской дуге на Луганщине российско-террористические войска выпустили более 30 мин калибра 120 мм и 82 мм по защитникам Новолуганского. Также вокруг этого населенного пункта боевики активно применяли автоматические станковые гранатометы и крупнокалиберные пулеметы. Под огнем оказались и украинские позиции в районе Луганского — их обстреляли из 82 мм минометов и пулеметов.

На Донецком направлении враг из гранатометов обстрелял укрепления сил АТО в районе Верхнеторецкого.

Всего с начала суток оккупанты осуществили четыре прицельных обстрела наших позиций. В одном случае украинские военнослужащие были вынуждены подавить огневую активность захватчиков из вооружения, не запрещенного Минскими договоренностями.

Напомним, на Донбассе российский офицер за невыполнение приказа застрелил местного наемника