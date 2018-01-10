Два человека ранены при взрыве гранаты в помещении фискальной службы в Черновцах

Взрыв произошел в среду, 10 января. Неизвестный бросил гранату в окно на третьем этаже здания Государственной фискальной службы в Черновцах и скрылся. При взрыве пострадал сотрудник налоговой полиции и один из посетителей. Об этом «ФАКТАМ» сообщили в пресс-службе ГУ Нацполиции в Черновицкой области.

«На место происшествия выехала следственно-оперативная группа, сотрудники взрыво-технического отдела и кинологи. Из здания было эвакуировано более ста сотрудников фискальной службы. Устанавливаются обстоятельства и причины взрыва», — рассказали в полиции и пообещали более детальную информацию сообщить позже.

Как стало известно «ФАКТАМ» двое пострадавших в настоящее время находятся в больнице. Их жизни, к счастью, ничего не угрожает.

Известно, что в этот день под зданием фискальной службы проходил митинг против изменения таможенных правил. Хотя пресс-секретарь ГФС Наталья Непряхина уверена, что митинг и взрыв не связаны между собой.



Как сообщали fakty.ua, в знак протеста против изменения таможенных правил люди 10 января перекрыли дороги на границе с Польшей.