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Елена Хомрова и Сергей Гладырь

В семье знаменитых украинских спортсменов родился второй ребенок

Руслан ПОДГОРНЫЙ, специально для «ФАКТОВ» (Николаев)

10.01.2018 19:25 350

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В семье олимпийской чемпионки Елены Хомровой и баскетболиста «Монако» Сергея Гладыря родился второй ребенок. Ныне семья украинских спортсменов проживает во Франции.

«Поздравляем семью Гладырь с рождением мальчика Александра (51 см, вес 3,3 кг) Его папа, мама и старшая сестра — счастливая семья», — говорится в сообщении на странице A.S. Monaco Basket в соцсети Facebook.

29-летний Сергей Гладырь, начав баскетбольную карьеру в дублирующем составе МБК «Николаев» в 2007—2008 годах, вскоре стал одной из звезд баскетбола в Украине, а затем и в Европе. Играет за сборную Украины и французский клуб «Монако», в составе которого становился обладателем баскетбольного кубка Франции и бронзовым призером Лиги чемпионов FIBA.

Его супруга Елена Хомровая — олимпийская чемпионка по фехтованию 2008 года на играх в Пекине. В составе сборной команды Украины занимала первые места на чемпионате Европы и мира в 2009 году.

— Об этом счастливом событии я узнал из интернета, — говорит отец Сергея Гладыря Виктор Владимирович. — Какие чувства испытываю? Чувствую себя счастливым дедушкой троих внуков. Двое из них — дети Сережи и Лены. Их дочке Еве уже три годика. Вторым, как и положено, родился сын. Радуюсь, конечно…

Ранее fakty.ua сообщали, что капитан сборной Украины по футболу Руслан Ротань стал отцом пятый раз.

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