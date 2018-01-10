В Закарпатье спасли туристку из Киева, упавшую в 300-метровую пропасть (фото)
В Закарпатской области спасателям пришлось 7 километров нести на носилках туристку из Киева, которая сорвалась с обледенелого склона в 300-метровую пропасть. Об этом пресс-служба ГСЧС сообщила в Facebook.
Сообщение об инциденте с 29-летней киевлянкой во время прохождения туристического маршрута двумя туристами в районе горной долины Рогнеска (подножие г. Петрос) поступило на горячую линию спасателей 9 января в 19.20.
При падении девушка осталась жива, однако получила травму ноги, рваные раны кистей рук и не могла самостоятельно передвигаться.
Когда до нее добрались спасатели, то ввели обезболивающие препараты и наложили шину на травмированную ногу.
Однако из-за ночного время суток и опасности схода лавин спасатели приняли решение дожидаться утра. Когда рассвело, они с помощью специальных носилок «волокуш» добрались до своего транспортного средства и отвезли пострадавшую в Раховскую районную больницу.
Напомним, на 9 января синоптики сделали предупреждение об опасности схода лавин в Карпатах.
Фото пресс-службы ГСЧС/Facebook
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