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Спасательная операция

В Закарпатье спасли туристку из Киева, упавшую в 300-метровую пропасть (фото)

Инф. «ФАКТОВ»

10.01.2018 19:27 641

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В Закарпатской области спасателям пришлось 7 километров нести на носилках туристку из Киева, которая сорвалась с обледенелого склона в 300-метровую пропасть. Об этом пресс-служба ГСЧС сообщила в Facebook.

Сообщение об инциденте с 29-летней киевлянкой во время прохождения туристического маршрута двумя туристами в районе горной долины Рогнеска (подножие г. Петрос) поступило на горячую линию спасателей 9 января в 19.20.

При падении девушка осталась жива, однако получила травму ноги, рваные раны кистей рук и не могла самостоятельно передвигаться.

Когда до нее добрались спасатели, то ввели обезболивающие препараты и наложили шину на травмированную ногу.

Однако из-за ночного время суток и опасности схода лавин спасатели приняли решение дожидаться утра. Когда рассвело, они с помощью специальных носилок «волокуш» добрались до своего транспортного средства и отвезли пострадавшую в Раховскую районную больницу.

Напомним, на 9 января синоптики сделали предупреждение об опасности схода лавин в Карпатах.

Фото пресс-службы ГСЧС/Facebook

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