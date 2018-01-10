С 11 по 12 января в Киеве будут работать продуктовые ярмарки

В Киеве 11 и 12 января будут работать продуктовые ярмарки. Предприниматели и агрохозяйства представят горожанам овощи, соленья, консервацию, крупы, мучные изделия, отечественные и импортные фрукты, мясо-молочные, рыбные и другие продукты.

В четверг, 11 января, киевляне смогут приобрести продукты:

в Голосеевском районе — на улицах Новопироговской, 25, Ковпака (между улицами Большой Васильковской и Антоновича), Ломоносова (между улицами Стельмаха и Маричанской);

в Дарницком районе — на улице Харченко, 41−47;

в Днепровском районе— на бульваре Перова, 8−10, улице Березняковской, 21−23;

в Печерском районе — на улице Московской, 2;

в Подольском районе— на улице Оболонской, 23−35;

в Святошинском районе — на улице Гната Юры, 5, пересечении проспекта Победы, 73/1 и улицы Кулибина;

В пятницу, 12 января, ярмарки запланированы:

в Голосеевском районе— на проспектах Голосеевском, 116 и Академика Глушкова, 25−53;

в Днепровском районе — на улицах Гродненской, 1/35−17а и Алма-Атинской, 64−74;

в Деснянском районе— на улице Академика Курчатова (в границах улиц Милютенко и Братиславской);

в Печерском районе — на пересечении улиц Первомайского и Мечникова, в переулке Виноградном, 4−6;

в Подольском районе— в переулке Полковом (между улицами Билецкой и Полковой);

в Святошинском районе — на улицах Подлесной, 8 и Сельской, 16;

в Соломенском районе— на улице Просвещения (между улицами Вузовской и Кривоноса), переулке Ковальском (в пределах улиц Металлистов и Смоленской);

в Шевченковском районе — на улицах Бульварно-Кудрявской, 2−4, Ружинской, 16−18 (возле сквера), пересечении улиц Гончара, 65а и Б. Хмельницкого, 94.

Ранее fakty.ua сообщали, что в 2017 году из продуктов больше всего подорожали свекла, морковь и свинина.

