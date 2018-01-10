Защитники прав животных обиделись на Папу Римского (фото)

Папа Римский Франциск организовал бесплатный благотворительный просмотр циркового представления для малоимущих — в том числе бездомных, сирот, детей из бедных семей, группы тюремных заключенных и других незащищенных представителей общества. На представление, которое состоится в цирке Medrano на окраине Рима в четверг, 11 января, приглашены 1200 человек.

За эту инициативу на понтифика обиделись защитники прав животных. По их мнению, Франциск развлекает малообеспеченных людей за счет эксплуатации животных. «Мы удивлены этим поступком Ватикана… Почему такой благородный жест солидарности включает в себя эксплуатацию слабейших — в данном случае, зверей?», — заявила Гайа Анджелини, одна из руководителей итальянской организации LAV, отстаивающей права братьев наших меньших. По ее словам, животные в цирке содержатся в клетках и перевозятся с места на место, что плохо сказывается на их здоровье. И что во многих странах, включая Италию, цирки постепенно отказываются от участия животных в своих представлениях.



Представление в цирке Medrano