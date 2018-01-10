Суд пересчитал срок наказания для главного убийцы Гонгадзе

Суд пересчитал по «закону Савченко» срок приговора для бывшего начальника департамента внешнего наблюдения МВД Украины Алексея Пукача, осужденного за убийство журналиста Георгия Гонгадзе. Ходатайство о пересчете срока подал адвокат Пукача, сообщают Українські Новини.

Решение суда вступило в силу 15 декабря 2017 года.

Защитник указал, что его клиент находился в следственном изоляторе с 21 июля 2009 года по 6 января 2016 года, то есть около 6,5 лет, а после отбытия им не менее 20 лет назначенного наказания у осужденного возникает право на подачу ходатайства о помиловании. Адвокат также апеллировал к части 2 статьи 87 Уголовного кодекса, в соответствии с которой актом помилования может быть осуществлена замена осужденному назначенного судом наказания в виде пожизненного лишения свободы на лишение свободы на срок не менее 25 лет.

Суд удовлетворил ходатайство и пересчитал 6,5 лет предварительного заключения как 13 лет основного наказания Пукачу. Таким образом, по состоянию на 10 января 2017 года осужденный отбыл уже более 14 лет тюремного заключения.

Напомним, пожизненные приговор генералу вынесли в 2013 году. Апелляционный суд Киева оставил приговор без изменений.

Перед этим Апелляционный суд Киева признал виновными в убийстве Гонгадзе трех бывших сотрудников Департамента внешнего наблюдения МВД — Валерия Костенко, Александра Поповича и Николая Протасова и назначил им наказание в виде лишения свободы на срок от 12 до 13 лет.

«Закон Савченко» предусматривал зачислении одного дня предварительного заключения как 2 дней в срок основного наказания. В 2017 году Рада отменила эту норму, однако в интервью «ФАКТАМ» адвокат Виктор Чевгуз заявлял, что поправки, проголосованные Радой, коснутся только новых приговоров".