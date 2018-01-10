На Черниговщине вынесен приговор начальнику полигона, по вине которого погибли два бойца
Черниговский районный суд вынес приговор бывшему начальнику военного полигона Черниговского гарнизона капитану К., служебная халатность которого привела к гибели двух военнослужащих и получению военнослужащим телесных повреждений средней степени тяжести. Об этом сообщила пресс-служба военной прокуратуры Центрального региона.
Как следует из решения суда от 10 января, офицер не принял мер по организации очистки полигона после завершения испытаний вооружения, в результате чего погибли двое военнослужащих.
Обвиняемый получил наказание в виде трех лет лишения свободы.
Напомним, в декабре военная прокуратура начала расследование конфликта между командиром и заместителем командира 92-й механизированной бригады как покушение на убийство. По словам сослуживцев, между ними также был ряд конфликтов, связанных с материальным обеспечением.
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