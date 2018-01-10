Трампа обвинили в игнорировании угрозы национальной безопасности США, которую несет политика Путина

В среду, 10 января, в Вашингтоне был обнародован доклад, посвященный тайным операциям Москвы за последние 20 лет. Его подготовил сенатор-демократ Бен Кардин, представляющий в Конгрессе США штат Мэриленд. Он входит в состав постоянного комитета Сената по внешней политике.

Доклад называется «Ассиметричная атака Путина на демократию в России и Европе: последствия для национальной безопасности США». Документ объемом в 200 страниц Кардину помогали готовить сотрудники аппарата сенатского комитета по внешней политике.

Газета Washington Post назвала доклад Кардина «первым масштабным исследованием стратегии и тактики, использованной Кремлем в последние два десятилетия для вмешательства в политические процессы в странах Европы и США».



Сенатор-демократ Бен Кардин

Сенатор Кардин написал для Washington Post большую статью, в которой в популярной форме изложил содержание доклада и прокомментировал его.

«Российская угроза возникла задолго до того, как президент Трамп пришел к власти, и будет существовать после того, как его администрация закончит свою работу. В то время как президент Трамп практически бездействует, г-н Путин продолжает совершенствовать свой асимметричный арсенал и искать возможности для подрыва демократических и международных институтов, созданных Соединенными Штатами и Европой за последние 70 лет», — заявил Кардин.

«Никогда еще в американской истории столь явная угроза национальной безопасности не была так явно проигнорирована американским президентом. Без решительного ответа США общественные институты и выборы здесь и во всей Европе останутся уязвимыми для агрессивных и изощренных операций, проводимых Кремлем», — уверен сенатор.

«Президент Трамп должен ясно отдавать себе отчет о российской угрозе, организовать решительный ответ нашего правительства, и, как это делали другие президенты в период кризисов, мобилизовать нашу страну, действуя вместе с международной коалицией для того, чтобы противодействовать угрозе и защитить наши ценности», — заявил Бен Кардин.

В докладе дается подробный анализ политики, которую проводит Владимир Путин с момента прихода к власти в России в 1999 году. Это вторая чеченская война, взрывы жилых домов в российских городах, оставшиеся не раскрытыми убийства и покушения на журналистов, правозащитников и оппозиционеров, беспрецедентное давление на некоммерческие организации, уничтожение свободной прессы и института демократических выборов в России.

Отдельные главы посвящены коррупции, связям Кремля с организованной преступностью, использованию истории, культуры и религии для поддержки установившегося режима.

При этом Путин продолжает использовать методы, разработанные еще в Советском Союзе. В числе постоянно используемых им инструментов — военное вмешательство, кибератаки, дезинформация, поддержка радикальных политических групп и партий, а также использование энергетических ресурсов в качестве средств давления на иностранные государства.

«Г-н Путин предпочитает использовать эти ассиметричные инструменты для достижения своих целей потому, что он действует со слабых позиций, отягощенных пошатнувшейся экономикой, не соответствующей мировым стандартам армии и немногочисленным союзникам на мировой арене», — подчеркивается в докладе.

В постсоветских государствах и некоторых странах Восточной Европы Москва пыталась использовать инструменты военного давления. Так было в Грузии и Украине. В Черногории произошла попытка организовать переворот. В Сербии, Болгарии, Венгрии Кремль действовал путем подкупа политиков. Причем везде поводом для российского вмешательства в любом его виде было решение властей этих стран идти прозападным путем развития или укрепить связи с НАТО.

В последние годы Россия предприняла гибридные атаки на европейские страны. Они проявляются во вмешательстве в выборы и важные референдумы в Великобритании, Германии, Испании и Франции.

Некоторые европейские страны, включая Великобританию, Германию и Францию, сумели минимизировать российское влияние, официально предупредив Кремль о возможном жестком ответе на проводимые гибридные операции. Именно так, уверены авторы доклада, должна действовать и администрация США.

В докладе содержится не только анализ политики Кремля. Бен Кардин дает более 30 рекомендаций, которые, как считает сенатор, должны быть немедленно реализованы Белым домом.

Он предлагает создать межведомственный центр при президенте США, который взял бы на себя координацию политику и выработку ответа на действия Кремля. Соединенные Штаты также должны расширить помощь, оказываемую союзникам в Европе и тем странам, которые пока не способны самостоятельно противостоять российской финансовой, энергетической и информационной агрессии. Образцом для создания новой международной коалиции могли бы стать принципы, согласно которым была образована Глобальная коалиция по борьбе с «Исламским государством».

Одним из наиболее эффективных инструментов Кардин считает раскрытие информации о коррупции в России. «Министерство финансов США должно обнародовать любые данные спецслужб о коррумпированности и личном состоянии г-на Путина, укрытом за рубежом, и вместе с нашими европейскими союзниками предпринять шаги для того, чтобы отрезать г-на Путина и членов его ближнего круга от доступа к мировой финансовой системе», — считает сенатор.

Представление доклада состоялось утром 10 января в Фонде Маршалла в Вашингтоне. В ней приняли участие член Палаты представителей Конгресса США республиканец Уилл Херд и бывший министр национальной безопасности США Майкл Чертофф.