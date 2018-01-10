Корь в Одессе: за неделю заболели 50 детей

Ситуация по заболеваемости корью в Одессе продолжает оставаться критической: только за последнюю неделю, несмотря на каникулы, заболели 50 детей. Об этом 9 января на специально созванном брифинге рассказали представители департаментов здравоохранения, а также образования и науки горсовета.

В частности, директор департамента образования и науки Елена Буйневич сообщила, что продление школьных каникул обеспечит перерыв в 21 день в контактах ребят и даст возможность родителям сделать прививки детям.

«За 21 день инкубационный период пройдет, и мы можем быть относительно уверенными в том, что большинство детей, которые придут в школы после каникул, будут здоровы», — отметила Буйневич.

Обучение не привитых от кори детей в школах города будет осуществляться дистанционно, по индивидуальному графику, заявила Елена Буйневич и напомнила о решении комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций (ТЭБ и ЧС) исполнительного комитета горсовета продлить каникулы на неделю. Также остается в силе предыдущее решение о недопуске на занятия в школы и в детсады детей, не прошедших вакцинацию.

Руководитель департамента подчеркнула, что выполнять предписания комиссии ТЭБ и ЧС обязаны руководители всех учебных заведений, независимо от формы собственности.

По словам Буйневич, детям, не посещающим школы из-за отсутствия прививки, в классных журналах будут проставляться соответствующие значки о пропуске занятий, однако отрабатывать их не придется, как и не потребуется предоставлять дополнительные медицинские документы. Им просто «уплотнят» учебный материал, как это делается во время карантина.

Как отметила руководитель департамента образования и науки, всего в школах и детсадах Одессы обучается и воспитывается более 120 тысяч детей. По данным медицинских учреждений, от 4 до 5 тысяч в настоящее время необходимо вакцинировать.

Пока школьники будут на каникулах, детские дошкольные учреждения продолжат работать в обычном режиме. В отношении них, в том числе и частной формы собственности, в силе остается распоряжение о недопуске к занятиям непривитых детей.

Главный внештатный педиатр департамента здравоохранения Анна Лунева сообщила, что за 2017 год в Одессе корью заболели 744 человека, из которых 466 — дети (63 процента). В декабре по сравнению с ноябрем детей заболело почти вдвое больше. Лунева подчеркнула, что 95 процентов заболевших детей не были вакцинированы. Поскольку интенсивный показатель заболеваемости составляет 74,4 на 100 тысяч населения, эпидпорог (80) пока не превышен.

Ранее fakty.ua сообщали, что в связи со вспышкой кори в Киеве невакцинированных детей в течение месяца не будут пускать в школы и садики.