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Главный вход в отель Ritz

Грабители с топорами унесли из парижского отеля Ritz драгоценности на 5 миллионов долларов

Игорь КОЗЛОВ, «ФАКТЫ»

10.01.2018 21:52 174

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Вечером 10 января пятеро грабителей ворвались в парижский отель Ritz. Как утверждают очевидцы, преступники были в лыжных масках. В руках они держали топоры и огнестрельное оружие.

Налетчиков интересовали ювелирные украшения, выставленные в холле пятизвездочного отеля. Раздались выстрелы. Американская туристка, сидевшая в баре Hemingway, который расположен в том же здании, что и Ritz, заявила репортерам, что слышала не менее десяти выстрелов.

Она также рассказала, что бармен тут же заблокировал входную дверь в заведение и велел всем посетителям спрятаться в подсобных помещениях.

Французские СМИ сообщают, что полиции удалось задержать троих грабителей прямо при выходе из отеля. Двоим удалось скрыться. Они прихватили солидную добычу — драгоценности стоимостью не менее 5 миллионов долларов.

Сообщается также, что налетчики использовали топоры, чтобы разбить витрины, где были выставлены ювелирные изделия.

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- Открыла шкаф, а оттуда на меня как вывалится все, что надеть нечего!..

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