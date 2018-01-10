Грабители с топорами унесли из парижского отеля Ritz драгоценности на 5 миллионов долларов
Вечером 10 января пятеро грабителей ворвались в парижский отель Ritz. Как утверждают очевидцы, преступники были в лыжных масках. В руках они держали топоры и огнестрельное оружие.
Налетчиков интересовали ювелирные украшения, выставленные в холле пятизвездочного отеля. Раздались выстрелы. Американская туристка, сидевшая в баре Hemingway, который расположен в том же здании, что и Ritz, заявила репортерам, что слышала не менее десяти выстрелов.
Она также рассказала, что бармен тут же заблокировал входную дверь в заведение и велел всем посетителям спрятаться в подсобных помещениях.
Французские СМИ сообщают, что полиции удалось задержать троих грабителей прямо при выходе из отеля. Двоим удалось скрыться. Они прихватили солидную добычу — драгоценности стоимостью не менее 5 миллионов долларов.
Сообщается также, что налетчики использовали топоры, чтобы разбить витрины, где были выставлены ювелирные изделия.
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