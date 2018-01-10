Антикоррупционный суд в Украине необходимо создать срочно, - Мингарелли

Глава Представительства Европейского Союза в Украине Хьюг Мингарелли призвал украинские власти активнее бороться с коррупцией и ускорить создание Антикоррупционного суда. Об этом он сказал в эфире «Украинского радио».

«На сегодняшний день коррупция остается очень серьезной болезнью, от которой страдает все украинское общество. Но мы знаем, что именно нужно делать для того, чтобы продвинуться в борьбе с коррупцией», — заявил Мингарелли.

В числе озвученных рецептов — укрепление новых антикоррупционных органов — Национального антикоррупционное бюро, Национального агентства, а также срочное создание Антикоррупционного суда, «на чем настаивает Венецианская комиссия».

Мингарелли напомнил и об обязательстве Украины немедленно отменить требование, чтобы активисты гражданского общества декларировали свои доходы.

«Понятно, что борьба с коррупцией — это бесконечный процесс, и недостаточно создать антикоррупционные органы, надо изменить ментальность людей. Конечно, процесс изменения ментальности занимает очень много времени, и сейчас идет жестокая борьба между теми, кто действительно пытается изменить Украину, изменить эту ментальность, реформировать страну, и теми, кто хочет, чтобы все остались таким, как в период между 1992 и 2014 годом», — подытожил дипломат.

Напомним, проект закона о Высшем антикоррупционном суде был зарегистрирован в Раде 22 декабря 2017 года. Во второй половине 2018 года для него могут начать отбирать судей.