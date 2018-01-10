Футболист со шрамом от уха до груди заработал за каждый гол в Китае по 9,6 млн евро (фото)

Бывший форвард «Манчестер Юнайтед», «Манчестер Сити», «Ювентуса» и ряда южноамериканских клубов Карлос Тевес, 9 января представленный на родине в качестве игрока «Бока Хуниорс», вряд ли будет разочарован годом карьеры в Китае.

С декабря 2016-го по январь 2018-го выступая за «Шанхай Шеньхуа», нападающий сборной Аргентины заработал 34 млн фунтов стерлингов (38,4 млн евро), сообщает Squawka. В его активе четыре мяча и пять голевых передач в 20 проведенных встречах.

Простая арифметика: за каждое появление на поле 33-летний Тевес получал в Поднебесной 1,7 млн фунтов стерлингов (1,9 млн евро), стоимость каждого из его мячей составила 8,5 млн фунтов (9,6 млн евро), а цена результативной передачи обошлась клубу в 6,8 млн фунтов (7,7 млн евро).

Правда, один из лучших нападающих в истории аргентинского футбола («аргентинский пророк ХХI века», как назвал его Диего Марадона) не всегда купался в роскоши. Когда мальчиу было шесть месяцев из семьи ушла мать, через шесть лет убили его отца. А еще у Тевеса есть серьезный шрам, идущий от правого уха вниз по шее и до груди. Он получил его в десять месяцев, когда «исследовал» кухню и неосторожно уронил на себя чайник с кипятком. Шрамы, как и его мастерство на футбольном поле, -- очень заметная особенность Карлоса.

Но уроженец неблагополучного пригорода Буэнос-Айреса отказывается от пластических операций, считая, что отметины на его теле -- связующее звено между его прошлым и настоящим.

