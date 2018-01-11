Под Николаевом ранили ножом таксиста, в области введен план «Перехват»

Двое мужчин подошли к водителю OPEL Vectra, который занимается частным извозом, на междугородном автовокзале Николаева днем 10 января. Они попросили отвезти их в село Калиновка Витовского района.

Как сообщили «ФАКТАМ» в отделе коммуникации полиции Николаевской области, при въезде в населенный пункт один из пассажиров ударил водителя ножом в шею. Понимая, что его могут убить, раненый остановил авто и сумел выбраться из салона. Злоумышленники же скрылись на автомобиле потерпевшего в сторону города Баштанка.

Потерпевший находится в больнице, а полиция объявила план «Перехват», оперативники ведут поиски преступников и автомобиля — OPEL Vectra серебристого цвета г. н.з. ВЕ 7057 ВМ.

Сведения по этому факту внесены в единый реестр досудебных расследований по признакам ч. 3 ст. 289 УК Украины «Незаконное завладение транспортным средством», санкция которой предусматривает до двенадцати лет лишения свободы с конфискацией имущества или без таковой.

Полиция просит граждан, которым известна какая-либо информация об этом преступлении, сообщить ее в Витовское отделение полиции Корабельного ОП ГУНП в Николаевской области по адресу: г. Николаев, ул. Новозаводская, 10-а или по телефонам (0512) 44−68−58, 102.

Как уже сообщали «ФАКТЫ» в Черкассах пропала 40-летняя Ирина Чуприна, которая работала таксистом на белом Mercedes Vito. Вечером 7 декабря женщина взяла заказ — должна была везти клиента в Смелу (в 30 километрах от Черкасс). В Черкассы Ирина уже не вернулась и с тех пор не выходила на связь.

