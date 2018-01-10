С 2018 года пенсионер сможет сменить свое удостоверение на банковскую карточку

С 1 января 2018 года вместо традиционного пенсионного удостоверения получатели пенсии могут получить банковскую карточку, однако принудительно менять старые удостоверения на новые не будут. Все документы, выданные ранее, действительны до окончания срока их действия, сообщает Politeka

В первую очередь электронные удостоверения выдадут пенсионерам, которые получают пенсию в банке. Такая карта может использоваться и для расчетов, и для удостоверения личности пенсионера. Ее можно предъявлять для пользования льготами в праве на проезд в общественном транспорте, в отдельных случаях — для получения скидки при расчете в торговой сети или аптеках.

Чтобы оформить пенсионное удостоверение в виде карты, необходимо написать заявление, а также предоставить паспорт, идентификационный код и фотографию. В заявлении необходимо указать вид пенсии (по возрасту, по инвалидности, за выслугу лет). Выдачу удостоверения должен обеспечить банк, в котором получатель открывает счет для выплаты пенсии, в течение 30 рабочих дней со дня подачи заявления.

До сих пор электронные пенсионные удостоверения выдавали только внутренне перемещенным лицам, которым назначена пенсии.

Напомним, согласно заверениям Минсоцполитики Украины, ллавным приоритетом пенсионной реформы было и остается увеличение размера пенсий.