﻿

USD 28.20
RSS
Встреча в Администрации Президента

Порошенко встретился с представителями Украины в Трехсторонней контактной группе (фото)

Инф. «ФАКТОВ»

10.01.2018 23:20 186

Размер текста: Абв  Абв  Абв  

Президент Украины Петр Порошенко провел встречу с представителями Украины в Трехсторонний контактной группе по мирному урегулированию ситуации в Донбассе (ТКГ) и ее рабочих подгруппах.

Темой встречи стали результаты деятельности ТКГ в прошлом году и определение приоритетов и задач на 2018 год.

«Благодарен за четкое отстаивание национальных интересов, профессиональну и самоотверженную работу направленную на восстановления суверенитета и территориальной целостности Украины», — написал глава государства в Facebook.

Ранее представитель Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы, первый вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко назвала приоритетами на 2018 год освобождение всех незаконно удерживаемых заложников из тюрем в ОРДЛО, а также активизацию работы по поиску и идентификации пропавших без вести.

А в конце 2017 года в Минске договорились применять дисциплинарные меры к нарушителям перемирия на Донбассе

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter

Читайте также
Загрузка...
Загрузка...
Новости партнеров
ГOРОСКОП
Овен
Телец
Близнецы
Рак
Лев
Дева
Весы
Скорпион
Стрелец
Козерог
Водолей
Рыбы

Загрузка...
Анекдот от «ФАКТОВ»

Муж вычитывает супругу: — Люба, ты обнаглела вообще! Мало того, что заявилась поздно ночью, так еще и в стельку пьяная!.. — Да какая пьяная?! Мы с кумой выпили всего-то по чуть-чуть. Я даже посуду всю перемыла! — Ага! Подсолнечным маслом!!!

Карта портала

© 1997—2018 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Версии