Порошенко встретился с представителями Украины в Трехсторонней контактной группе (фото)

Президент Украины Петр Порошенко провел встречу с представителями Украины в Трехсторонний контактной группе по мирному урегулированию ситуации в Донбассе (ТКГ) и ее рабочих подгруппах.

Темой встречи стали результаты деятельности ТКГ в прошлом году и определение приоритетов и задач на 2018 год.

«Благодарен за четкое отстаивание национальных интересов, профессиональну и самоотверженную работу направленную на восстановления суверенитета и территориальной целостности Украины», — написал глава государства в Facebook.

Ранее представитель Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы, первый вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко назвала приоритетами на 2018 год освобождение всех незаконно удерживаемых заложников из тюрем в ОРДЛО, а также активизацию работы по поиску и идентификации пропавших без вести.

А в конце 2017 года в Минске договорились применять дисциплинарные меры к нарушителям перемирия на Донбассе