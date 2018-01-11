ЧП в аэропорту Варшавы: пилотам удалось посадить самолет без шасси (видео)

Пассажирский самолет Bombardier Dash Q400 совершил аварийную посадку без передней стойки шасси. Это произошло вечером 10 января в Варшаве в международном аэропорту имени Фредерика Шопена.

По сообщению TVNWarszawa , при заходе на посадку экипаж сообщил о проблемах с передней стойкой шасси. Во время посадки самолет ударился о взлетно-посадочную полосу, получив серьезные повреждения.

По словам представителя варшавского аэропорта Хуберта Войцеховского, пассажиры не пострадали, их перевезли из самолета в VIP-зал. Ситуация находится под контролем. В связи с этим инцидентом аэропорт Шопена был закрыт на 4 часа, а рейсы были перенаправлены в аэропорты в другие города — Жешув, Познань, Катовице и Будапешт.

Самолет польских авиалиний LOTрейса LO3924 летел из Кракова в Варшаву. На борту находились 59 пассажиров и четверо членов экипажа.

Напомним, в ноябре прошлого года аналогичное ЧП произошло в столице Северной Ирландии Белфасте: аварийную посадку совершил пассажирский самолет британской авиакомпании Flybe — у авиалайнера Bombardier Dash 8 отказала передняя стойка шасси.