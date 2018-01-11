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На Прикарпатье белорусских туристов оштрафовали за георгиевскую ленточку

На Прикарпатье белорусских туристов оштрафовали за георгиевскую ленточку

Сергей КАРНАУХОВ, «ФАКТЫ» (Львов)

11.01.2018 16:25 240

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В четверг, 11 января, суд города Яремче Ивано-Франковской области принял постановление наложить на белорусских туристов максимальный штраф в размере 2250 гривен за использование георгиевской ленточки. Об этом сообщило местное издание «Курс».

Инцидент произошел 10 января на горнолыжном курорте «Буковель», где отдыхали белорусские туристы.

- Пять туристов (трое мужчин и две женщины) прикрепили к лобовому стеклу своей машины «Мерседес» георгиевскую ленточку, — рассказал депутат Ивано-Франковского областного совета Андрей Марийчина. — Местные жители и я попросили белорусов снять ее, те отказались. Тогда мы вызвали на место конфликта правоохранителей и активистов — ветеранов АТО,

Ранее fakty.ua сообщали, что в Украине запрещено использовать георгиевскую ленточку, нарушители караются штрафом.

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