На Прикарпатье белорусских туристов оштрафовали за георгиевскую ленточку

В четверг, 11 января, суд города Яремче Ивано-Франковской области принял постановление наложить на белорусских туристов максимальный штраф в размере 2250 гривен за использование георгиевской ленточки. Об этом сообщило местное издание «Курс».

Инцидент произошел 10 января на горнолыжном курорте «Буковель», где отдыхали белорусские туристы.

- Пять туристов (трое мужчин и две женщины) прикрепили к лобовому стеклу своей машины «Мерседес» георгиевскую ленточку, — рассказал депутат Ивано-Франковского областного совета Андрей Марийчина. — Местные жители и я попросили белорусов снять ее, те отказались. Тогда мы вызвали на место конфликта правоохранителей и активистов — ветеранов АТО,

Ранее fakty.ua сообщали, что в Украине запрещено использовать георгиевскую ленточку, нарушители караются штрафом.