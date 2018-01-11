Оля Полякова показала шикарную виллу на Шри-Ланке (фото, видео)
Популярная певица показала фото и видео своего шикарного отдыха на Шри-Ланке, куда она отправилась с мужем, двумя дочками, а также семьей продюсера Михаила Ясинского.
В своем видео Оля Полякова рассказала, что они сняли роскошную виллу на берегу Индийского океана в складчину. Так намного дешевле, чем снимать номера в отеле такого уровня. В стоимость аренды входит прислуга — менеджер, повар, горничные. А вот продукты Оля закупает сама на местном рынке. Говорит, что отдает предпочтение морепродуктам, здесь огромный выбор.
На Рождество муж Оли Поляковой Вадим разбился на скутере и сломал ногу. Об инциденте рассказала сама Оля на своей страничке в Instagram и даже разместила видео.
«Мы в госпитале на Шри-Ланке, потому что мой муж решил покататься на скутере. Вчера он катался первый раз: упал, содрал себе лапы. А сегодня он снял скутер, должен был поехать на поле, чтобы поучиться там на нем ездить. Но Вадик решил, что он взрослый мальчик, сказал владельцу транспорта, чтобы тот сел назад и он сам будет его везти. Как только он сел назад, они успешно закрутились, в итоге муж повредил колено и мы в больнице. Мужчины, до каких пор вы будете играть в 15-летних капитанов? Может, уже пора повзрослеть?» — возмущается Полякова.
Тем временем поклонники певицы обсуждают в сети ее беременность. Ранее Оля разметила фото, где позирует в бикини с заметно округлившимся животиком. А перед поездкой на отдых певица заявила, что хочет родить третьего ребенка. Новость об интересном положении Оля пока не подтверждает и не отрицает.
Ранее fakty.ua рассказывали, что в этом году Оля Полякова — одна из рекордсменок по новогодним корпоративам. Причем гонорар артистки составлял примерно 25 тысяч долларов.
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