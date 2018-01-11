Оля Полякова показала шикарную виллу на Шри-Ланке (фото, видео)

Популярная певица показала фото и видео своего шикарного отдыха на Шри-Ланке, куда она отправилась с мужем, двумя дочками, а также семьей продюсера Михаила Ясинского.

В своем видео Оля Полякова рассказала, что они сняли роскошную виллу на берегу Индийского океана в складчину. Так намного дешевле, чем снимать номера в отеле такого уровня. В стоимость аренды входит прислуга — менеджер, повар, горничные. А вот продукты Оля закупает сама на местном рынке. Говорит, что отдает предпочтение морепродуктам, здесь огромный выбор.

На Рождество муж Оли Поляковой Вадим разбился на скутере и сломал ногу. Об инциденте рассказала сама Оля на своей страничке в Instagram и даже разместила видео.