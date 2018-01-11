В Крыму фейковый "Верховный суд" отказал в свободе фигуранту дела "Хизб ут-Тахрир"

Так называемый «Верховный суд» аннексированного Крыма на заседании 11 января отказался удовлетворить апелляционную жалобу на продление ареста фигуранту симферопольского «дела Хизб ут-Тахрир» Узаиру Абдуллаеву. Об этом в коментарии Крым. Реалии сообщил активист «Крымской солидарности» Сервер Мустафаев.

По его словам, суд полностью поддержал позицию следствия о якобы невозможности содержания Абдуллаева вне рамок СИЗО. Также следователи заявили о вероятности давления на свидетелей и побега.

Интересы обвиняемого на заседании защищал российский государственный адвокат, поскольку предыдущие защитники выезжали в суд в Ростов-на-Дону, для участия в процессе над так называемой «ялтинской шестеркой» — крымскими татарами, также обвиняемыми в терроризме. Их дело рассматривает Северокавказский окружной военный суд.

8 декабря 2017 года «Верховный суд» Крыма продлил срок ареста фигурантам симферопольского «дела Хизб ут-Тахрир», в т. ч. братьям Теймуру и Узаиру Абдуллаевым до 11 февраля 2018 года.

В России «Хизб ут-Тахрир» запрещена с 2003 года, после включения в список 15 объединений, названных «террористическими». По мнению заместителя председателя Меджлиса крымскотатарского народа Ильми Умерова, российская власть придумала «страшилку» о террористах из «Хизб ут-Тахрир», чтобы оправдать репрессии на аннексированном полуострове против представителей коренного народа Крыма.