На Черниговщине бешеная волчица откусила мужчине палец

Сегодня в Черниговской областной администрации проходит экстренное совещание. На повестке дня стоит вопрос об отстреле волков в Мезинском национальном парке. Ситуация серьезная. Животные могут быть заражены бешенством. Накануне в село Разлеты Черниговской области забрела бешеная волчица. За несколько дней она успела разорвать несколько домашних собак и котов, а после этого начала нападать на людей. Вполне возможно, что эта волчица могла контактировать с другими волками из стаи. По подсчетам охотников в национальном парке, где отстрел животных запрещен по закону, может находиться до двух десятков волков.

«Я ждала автобус в самом центре села, — вспоминает Анна Лущик. - Этот зверь подошел ко мне и укусил за руку. Я даже и не подумала, что это может быть волчица. Откуда ей в селе взяться? Решила, что это собака. Топнула ногой на нее и говорю: „Ты что, сдурела?“ Она отошла немного в сторону и села на асфальт. На меня смотрит. А потом вдруг кинулась на меня и вцепилась в ногу. Хорошо, что по дороге проехала машина. Зверь испугался и убежал».

Как выяснилось, волчица убежала не далеко. В тот же день она напала на мужчину и женщину на окраине села. При этом мужчине отгрызла палец.

Обеспокоенные сельчане вызвали охотников.

«Я был в машине, так эта волчица кидалась на зеркало заднего вида и абсолютно ничего не боялась, — говорит местный егерь Анатолий Губар. — Я выстрелил в нее из ружья в упор и убил. Тушу убитой волчицы отправили на экспертизу. Как я слышал, все подтвердилось: действительно, у волчицы было бешенство.

По следам в лесу мы определили, что в село волчица приходила не одна, а с волком. Волк спрятался на территории Мезинского национального парка. В парке заниматься отстрелом нельзя. Нужно получить специальное разрешение.

В парке есть и другие волки. Они тоже могут быть заражены бешенством. Кроме того, сельчане побаиваются, что волк, потерявший свою подругу, может прийти в село, чтобы отомстить".

Пострадавшие были доставлены в Коропскую районную больницу. Им предстоит девятимесячное лечение.

«Пострадавшие жители села Разлеты чувствуют себя удовлетворительно, — говорит начальник пресс-службы Главного управления Госпродпотребслужбы в Черниговской области Ольга Заковрашная. - Вакцины от бешенства хватает. Только в одном Коропском районе сейчас есть до тысячи доз. Кроме людей, наши сотрудники сделали прививки пяти десяткам котов и собак в селе, которые могли контактировать с бешеной волчицей. В настоящее время принимается решение о том, что делать с волками, которые находятся на территории Мезинского национального парка. По закону их отстреливать нельзя. Но они также могут быть заражены».

Напомним, что, как ранее писали fakty.ua, в одном из районов Киева был зафиксирован случай бешенства животного. В Деснянском районе больная бешенством лиса покусала домашнего кота.