Захарченко и его слугам запретили иметь недвижимость и счета за пределами "ДНР"
11 января на оккупированной территории вступил в силу так называемый закон, запрещающий «чиновникам» иметь недвижимость и денежные счета за границей.
«Закон» приняли 29 декабря прошлого года. Согласно «документу», запрет распространяется на гауляйтера, «депутатов народного совета ДНР», «председателя верховного суда», «генерального прокурора», «министров и их заместителей»
Ранее «ФАКТЫ» писали, что в «ДНР» и «ЛНР» не работает связь Vodafon.
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“ — Знаете, в детстве я боялся темноты. Теперь же, когда вижу свой счет за электроэнергию, я боюсь света!.. ”