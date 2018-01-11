Захарченко и его слугам запретили иметь недвижимость и счета за пределами "ДНР"

11 января на оккупированной территории вступил в силу так называемый закон, запрещающий «чиновникам» иметь недвижимость и денежные счета за границей.

«Закон» приняли 29 декабря прошлого года. Согласно «документу», запрет распространяется на гауляйтера, «депутатов народного совета ДНР», «председателя верховного суда», «генерального прокурора», «министров и их заместителей» и т. д. Кроме того, запрет касается супругов и детей упомянутых персонажей. Однако «действие закона не коснется счетов, вкладов и ценностей в банках, которые находятся на территории Российской Федерации, также запрет не касается недвижимого имущества, находящегося в России». Как известно, «деятели» недореспублики именно в России хранят свои сбережения и скупают особняки и квартиры.

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