Джима и Семеренко вошли в пятерку сильнейших индивидуальной гонки в Рупольдинге

Вторым видом программы на стартовавшем вчера, 10 января, пятом этапе Кубка мира по биатлону в немецком Рупольдинге стала сегодняшняя женская индивидуальная гонка на 15 километров. Украину в этой дисциплине представляли сразу шесть спортсменок: Ирина Варвинец, Юлия Джима, Анастасия Меркушина, Валя Семеренко, Елена Пидручная и Юлия Журавок. Последняя, к слову, заменила в сегодняшней «индивидуалке» Виту Семеренко, которой тренерский штаб предоставил отдых перед эстафетой, которая пройдет 13 января.

Состоявшуюся гонку можно занести в актив нашей команды: сразу две украинки прошли дистанции без промахов и вошли в пятерку сильнейших в итоговом протоколе. Четвертое итоговое место досталось Юлии Джиме, пятое — Вале Семеренко, пропускавшей предыдущий этап Кубка мира в Оберхофе.

Интересно, что спортсменки практически идентично финишировали в первой индивидуальной гонке текущего сезона, прошедшей в конце ноября в шведском Эстерсунде, — тогда Джима заняла третье место, а Валя Семеренко — четвертое.

Что касается других наших биатлонисток, то Анастасия Меркушина с двумя промахами заняла итоговое 19-е место, Ирина Варвинец (два промаха) — 22-е, Юлия Журавок (три) — 62-е, а вот Елена Пидгрушная не добралась до финиша, сойдя с гонки после заключительного огневого этапа.

Победительницей сегодняшней гонки стала итальянка Доротея Вирер, второе место досталось финке Кайсе Макаряйнен, третье — канадке Розанне Кроуфорд.

Кубок мира. Рупольдинг. Индивидуальная гонка. Женщины

1. Доротея Вирер (Италия) — (0+0+0+0) 41:29.0

2. Кайса Макаряйнен (Финляндия) — (1+0+0+0) +12.7

3. Розанна Кроуфорд (Канада) — (0+0+0+0) +21.2

4. Юлия Джима (Украина) — (0+0+0+0) +45.9

5. Валя Семеренко (Украина) — (0+0+0+0) +52.6

…19. Анастасия Меркушина (Украина) — (0+1+0+1) +2:22.4

…22. Ирина Варвинец (Украина) — (0+0+1+1) +2:30.4

…62. Юлия Журавок (Украина) — (0+1+1+1) +4:55.9

Елена Пидгрушная (Украина) — (0+0+1+2) — не финишировала

Завтра, 12 января, на этапе Кубка мира в Рупольдине пройдет мужская эстафета (15.30), а день спустя в то же время — женская. В воскресенье, 14 января, программа этапа завершится мужским (13.15) и женским (15.40) масс-стартами. Все гонки в прямом эфире покажет телеканал «UA:Перший».

Напомню, что во вчерашней индивидуальной гонке среди мужчин украинец Артем Прима занял 26-е место.