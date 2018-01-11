Стало известно, когда Молдова сможет выдать Украине беглого судью Чауса

Молдова может выдать Украине беглого судью Николая Чауса в марте 2018 года. Об этом на брифинге заявил заместитель специализированного антикоррупционного прокурора Владимир Кривенко.

По его словам, после того как Чаусу отказали в предоставлении политического убежища в соседнем государстве, он обжалует это решение в судебных инстанциях.

Однако коллеги САП в Молдове прогнозируют, что судебные процедуры могут завершиться до конца января.

«Мы рассчитываем, что в январе-феврале пройдут процедуры и уже в марте он будет передан. Экстрадиция состоится в Молдове и он будет передан в государство Украина», — цитирует Кривенко Интерфакс-Украина.

В начале 2017 года беглый судья добровольно сдался правоохранителям Молдовы. Там его отправили под стражу, а затем отпустили под домашний арест. Чтобы избежать наказания, Чаус подал прошение о предоставлении ему политического убежища в Молдове.

В июле в НАБУ опровергли информацию об убийстве экс-судьи, а в начале октября стало известно, что Чаусу было отказано в предоставлении политического убежища в Молдове.

В октябре судья был объявлен в международный розыск по линии Интерпола.