«Тебе не жить»: пропавшей женщине-таксисту угрожали

Родные пропавшей в Черкассах женщины-таксиста Ирины Чуприной рассказали, какие обстоятельства предшествовали исчезновению женщины. Оказалось, Ирина годами судилась с бывшем мужем и получала угрозы от адвоката бывшего супруга.

- Других врагов у Иры не было, — рассказал «ФАКТАМ» брат женщины Денис Головатюк. — Единственное — она не ладила с бывшим мужем. Там была судебная тяжба за квартиру, за алименты. Не знаю, связано ли это с ее исчезновением. Но адвокат бывшего мужа ей угрожал. Недавно было решение суда по алиментам на дочь. Ирина просила 20 тысяч гривен, бывший муж признал 13 тысяч, а суд присудил всего три тысячи. Тогда адвокат бывшего мужа сказал Ире: «Будешь подавать апелляцию — тебе не жить».

- Она подала апелляцию?

- Как раз готовила документы. Ира ведь не просто так работала по ночам. Ей очень нужны были деньги — на дочь, на подачу исковых заявлений, на адвокатов. Я говорил ей, что помогу, чем смогу. Но Ира никогда ничего не просила, все тянула на своих плечах.

— Вы разговаривали с ее бывшим мужем после того, как Ирина пропала?

- Нет. Насколько мне известно, он находится за границей. Я не берусь утверждать, что эти события между собой связаны. Но уже не знаю, что и думать. Понимаете, Ира совершенно не конфликтный человек. Она давно работала в такси и были ситуации, когда люди отказывались платить. Ира просто плакала и все. Никогда не пыталась противостоять. Когда в Киеве ее однажды ограбили, она отдала все и даже не стала писать заявление. Она понимала, что должна беречь себя ради дочки. Я уверен: если бы тут речь шла о деньгах, она бы сказала преступникам: «Забирайте и уходите». Здесь же вообще ничего не понятно. Машина преступников, как видите, не интересовала: они зачем-то пригнали ее назад в Черкассы.

— Правда, что салон был в крови?

- Да. Засыпая, я вижу одну и ту же картину: как Иру хватают за волосы, бросают на пассажирское сидение и бьют ножом. После того, как мне первый раз это приснилось, эксперт сказал, что в машине нашли волосы, а на пассажирском сиденье кровь.

Для тех, кто хочет помочь семье Ирины Чуприной, публикуем номер карточки ее брата: 4 731 219 102 967 563 (Денис Головатюк)

- Уже понятно, что хороших новостей не будет, — сказал Денис. - Помощь нужна не мне, а дочке Иры. Ей 18, она должна хотя бы доучиться.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Ирина Чуприна пропала в ночь на 8 января. Женщина везла пассажиров в Смелу, но из Смелы на ее автомобиле вернулся совсем другой человек. Ирина с тех пор не выходила на связь.