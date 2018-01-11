В Киеве около часа не работала "красная" линия метро (обновлено)

В Киевском метрополитене вечером 11 января было частично прекращено движение по «красной» линии. Поезда следовали от станции «Лесной» до станции «Дарница» и от станции «Академгородок» до станции «Крещатик».

Промежуток между станциями «Арсенальная» и «Левобережная» был перекрыт. Представители столичной подземки объяснили, что это связано с неисправностью поезда.

По состоянию на 18 часов движение поездов было восстановлено в обычном режиме.

Напомним, ранее в Киевском метрополитене подвели итоги 2017 года и определили самую популярную и наименее востребованную станцию. За год услугами подземки воспользовались 498,4 млн пассажиров.