«Верес» отпустил братьев-близнецов и подписал бывшего игрока сборной

Один из клубов-открытий первой части сезона в отечественной футбольной премьер-лиге «Верес» из Ривного (дебютант — на пятом месте!), который недавно возглавил белорусский специалист Юрий Свирков, объявил о трансферных новостях.

Ряды команды пополнили два опытных футболиста — бывший полузащитник сборной Украины и «Мариуполя» 30-летний Денис Кожанов, а также экс-игрок средней линии донецкого «Олимпика» 29-летний Антон Поступаленко.

В то же время на правах свободных агентов команду покинули братья-близнецы Евгений и Геннадий Пасичи (на фото), которые присоединились к «Вересу» летом 2017-го. В первой части сезона Геннадий сыграл 18 матчей и забил один гол, а Евгений провел 12 встреч и также отличился один раз.

Кстати, за всю историю проведения чемпионата Украины, кроме Пасичей, в нашем элитном дивизионе выступали лишь четыре пары братьев-близнецов: Василий и Сергей Мазуры («Заря» и «Кривбасс»), Владимир и Михаил Маковские («Динамо», «Ворскла», ЦСКА, «Говерла»), Артавазд и Арман Карамяны («Арсенал»), а также Борис и Григорий Баранцы («Львов», «Карпаты», «Оболонь»).

Добавлю, что подготовку ко второй части сезона «Верес» проведет в Турции.

Как ранее сообщали fakty.ua, новым наставником «Вереса», занимающего после первой части сезона в чемпионате Украины пятое место, стал 49-летний белорус Юрий Свирков.