Единственный в мире принц-гей предоставит убежище гомосексуалистам в своем дворце (фото)

Единственный индийский принц, придерживающийся нетрадиционной сексуальной ориентации, устроит убежище для притесняемых геев, лесбиянок и трансгендеров на территории своего роскошного родового дворца площадью более 60 тысяч квадратных метров.

«Люди продолжают сталкиваться с давлением, когда решаются на каминг-аут. Их принуждают жениться на людях другого пола или просто выгоняют из дома. Часто им некуда идти и нет никаких возможностей заработать себе на жизнь», — говорит 52-летний Махавендра Сингх Гохил.

Принц говорит, что детей у него нет и не будет, поэтому почему бы не использовать лишнее пространство во дворце для благих целей. Теперь здесь появятся жилые комнаты, медицинский центр, будут организованы курсы английского языка и тренинги, помогающие с поисками работы.

Принц, от которого после его каминг-аута публично отреклась собственная мать, создал благотворительную организацию Lakshya Trust, поддерживающую геев. Гохил весьма популярен в западных странах, его часто приглашают на различные телешоу. Он является единственным принцем, открыто объявивший о своей гомосексуальной ориентации, не только в Индии, но и во всем мире.

Принц Гохил в 1991 году по желанию родителей женился на принцессе Чандрике Кумари, однако никогда не вступал с нею в сексуальные отношения. Махавендра переживал сильную депрессию из-за своей «ненормальности», но ничего не мог с собой поделать. Через год жена подала на развод — что было неслыханно среди индийских вельмож того времени. В 2002 году у принца произошел нервный срыв, в результате чего он попал в больницу. В 2006 году он совершил каминг-аут, после чего рассорился с родственниками, считавшими, что он навлек позор на семью и что ему не вовсе не обязательно было говорить о таких вещах публично, а также стал объектом насмешек и презрения со стороны соотечественников.

Принц является потомком одной из древних королевских династий в штате Гуджарат, единственным сыном и наследником махараджи Раджпиплы. После обретения независимости местные правители уже не обладают реальной властью, но продолжают использовать титулы и жить во дворцах.

