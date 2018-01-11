Тимофей Кохнович: «За 300 тысяч долларов меня обещали исключить из экстрадиционного списка» (видео)

Камеры видеонаблюдения зафиксировали, как полиция при обыске подбрасывает патроны. А потом правоохранители попытались незаконно экстрадировать в Беларусь гражданина Украины

У правоохранителей — очередной скандал. Уроженцу Беларуси, давно получившему украинское гражданство, полицейские подбросили патроны, что зафиксировано на видео. Мужчину задержали и грозили экстрадировать на родину, если тот не заплатит выкуп. Фальсифицируя материалы дела, офицер полиции «лишил» его гражданства Украины. А прокурор уверял судью, что всё это законно. К чести правосудия, суд отказал следствию в аресте задержанного. Но уголовное производство, основным доказательством в котором фигурируют подброшенные патроны, продолжается.

Утром 29 декабря в дом семьи Кохнович в Васильковском районе Киевской области нагрянул полицейский спецназ КОРД со следователями и оперативниками. Понятых они привезли с собой. Как заявили понятые на камеру (оперативники фиксировали обыск на видео), поясняя свою нетрезвость, «вчера они употребляли алкогольные напитки». Хозяину показали постановление суда о проведении в его домовладении обыска для выявления огнестрельного оружия и боеприпасов. Оно было выдано в рамках открытого ещё в сентябре уголовного производства, которым якобы установлено, что Кохнович нелегально хранит дома огнестрельное оружие и боеприпасы. Самому фигуранту об оружии с боеприпасами ничего не было известно, а об уголовном производстве он узнал из постановления об обыске.

— Несколько полицейских перелезли через забор, отогнав выстрелами собаку, открыли калитку и с тараном для выбивания дверей направились к дому, — рассказал «ФАКТАМ» 43-летний Тимофей Кохнович. — Если бы жена не открыла дверь, её бы просто вынесли.

Оружия обнаружено не было. «Найденные» же 11 патронов с резиновыми пулями в протоколе обыска значатся как боеприпасы, хотя таковыми не являются и уголовная ответственность за их хранение не предусмотрена. А в протоколе задержания патроны не фигурируют вообще — в нём старший оперуполномоченный Якимчук из Голосеевского райуправления полиции указал, что гражданин Украины Кохнович задержан как «лицо, разыскиваемое иностранным государством» согласно постановлению о его заключении под стражу, выданному 26 сентября 2008 года финансовой милицией Беларуси.

Как считает адвокат Тимофея Алексей Волошин, обыск был нужен лишь для того, чтобы войти в дом его подопечного для последующего задержания. Об этом свидетельствует то, что сам обыск начался минут через десять после того, как на Кохновича надели наручники и увезли на «Ауди» с польскими номерами в Киев, сказав, что мужчина находится в розыске. А в доме остались жена, наблюдавшая за действиями правоохранителей, и двое детей, трех и пяти лет, прятавшиеся по углам от испугавших их автоматчиков.

— Несмотря на то что в Голосеевском рауйправлении полиции задержанный Кохнович зарегистрирован утром в 8.40, до половины пятого вечера меня к нему не пускали, — рассказал «ФАКТАМ» Алексей Волошин. — Полицейские говорили: «Да, он здесь. Но мы не знаем, где». Позже, чтобы я не маячил возле дежурной части, меня завели в кабинет начальника отдела уголовной полиции Тычины. И я случайно через открытую дверь увидел, как Тимофея выводят в туалет. Сразу бросился к нему. Лишь после этого стали составлять протокол задержания.

У Тимофея и его адвокатов есть обоснованные предположения, что его преследование организовано правоохранителями с целью вымогательства. Ещё десять лет назад он был гражданином Беларуси, соучредителем компании, работавшей на рынке ценных бумаг. И помогал финансово оппозиционным партиям и изданиям Беларуси. Поэтому Кохановича начали преследовать, в 2007 завели уголовное дело, обвинив в незаконном предпринимательстве (в Украине аналогичная статья УК декриминализирована).

В 2007 году бизнесмен бежал в Украину, запросил здесь политического убежища (просьбу удовлетворили в 2008-м), женился. В конце 2015-го он узнал, что на давно покинутой родине его обвинили в отмывании денег. А в 2016 году Указом президента Украины Тимофею было предоставлено наше гражданство и выдан украинский паспорт. Запросы на выдачу им беглеца Беларуси, которая подала Кохновича на розыск Интерполом, были отклонены из-за политической составляющей.

— В середине августа меня вызвали в МВД, где взяли пояснения: кто я, чем занимаюсь, какое у меня образование, гражданство и тому подобное, — рассказывает Кохнович. — На всё ушло полчаса. А к концу августа мне сообщили (кто — пока не называю, поскольку это составляет тайну следствия), что я включён в список из 25 беженцев из Беларуси, которые должны быть экстрадированы. И за 300 тысяч долларов из этого списка меня могут исключить. Я отказался и до 29 декабря об этом забыл. Когда же меня привезли в райуправление, рядом положили мой же телефон, сказав, что на него должны позвонить: «Ты знаешь, кто и зачем». Однако никто не позвонил, и к вечеру начали оформлять задержание, после чего меня направили в изолятор.

В изоляторе временного содержания задержанного продержали двое суток. И снова привезли в Голосеевское райуправление, где цену свободы снизили до 50 тысяч — эту сумму Тимофею показали, набрав на экране мобильного телефона. Опять не получив согласия, вечером 31 декабря составили новый протокол о задержании. Несмотря на то, что правоохранители видели его паспорт гражданина Украины, начальник отдела Тычина в постановлении утверждал, что Кохнович является гражданином Беларуси и задержан согласно постановлению замгенпрокурора этой страны о заключении под стражу. Датировано постановление все тем же 26 сентября 2008 года.

— При этом я говорил, что являюсь гражданином Украины, что это было указано и в предыдущем протоколе, — продолжает Кохнович. — Но полицейские не обращали на мои слова внимания. Они прекрасно знали о моем гражданстве, поскольку паспорт я показывал перед обыском и Тычина даже фотографировал меня с документом. Однако, основываясь на копиях моих старых водительских прав, данных о родителях и бумагах из белорусского дела, которые им пересылали по факсу, оформили меня гражданином Беларуси.

Между тем этого гражданства я лишился в 2016 году. В 2008 я запросил политического убежища и, согласно законодательству, сдал белорусский паспорт в Миграционную службу. Там он и находился все время — пока по процедуре предоставления мне украинского гражданства в 2016 году эта служба должна была уведомить белорусскую сторону о моем отказе от их гражданства и передать им мой старый паспорт.

Украинский паспорт, кстати, «за ненужностью» полиция под расписку отдала адвокату, оставив себе копии. И с этими копиями и прокурором Уздемыром правоохранители пошли 1 января в суд, где ходатайствовали о временном аресте «гражданина Украины, находящегося в международном розыске, с целью его ареста и экстрадиции в Республику Беларусь». То, что согласно Конституции Украины «гражданин Украины не может быть изгнан за пределы Украины или выдан другой стране», правоохранителей не волновало.

Также суду предоставили факсокопию белорусского водительского удостоверения Кохновича, выданного в 2003 году, и справку Укрбюро Интерпола от 29 декабря о том, что белрусское Бюро направило им пакет необходимых для экстрадиции документов.

Следственный судья Татьяна Шевченко, в отличие от правоохранителей, законы знает. В заседании она даже дала возможность прокурору Уздемыру исправиться. Она указала на то, что в постановлении от 29 декабря и по паспорту задержанный — гражданин Украины, а по документу от 31 декабря — уже Беларуси. Но прокурор заявил, что видел протокол лишь от 31 декабря (хотя в пакете поданных ему документов фигурируют и бумаги от 29-го), и все оформлено законно.

В результате суд отказал следствию, поскольку ходатайство прокурора не отвечает законодательству.

Правоохранителей ожидал и еще один сюрприз. В доме Кохновичей (внутри и снаружи) было установлено несколько камер наблюдения — после рождения детей супруги решили с их помощью обеспечить безопасность малышей. И в начале января записи этих камер были обработаны. На них четко видно, как неустановленный молодой человек, пришедший с полицейскими, перед обыском в одиночестве заходит в столовую. Там он, пока никто не видит, лезет в шкаф, что-то там делает, после чего выходит и перебрасывается несколькими словами со следователем. Который тут же заходит в столовую и смотрит в шкаф. А через несколько минут столовую начинают обыскивать и из шкафа достают вазу с патронами.

В настоящее время прокуратурой открыто уголовное производство по признакам превышения власти сотрудниками Голосевского райуправления полиции, обыскивавшими дом и задерживавшими Тимофея Кохновича. Досудебное следствие будет вести главк Службы безопасности Украины в Киеве и области. В его рамках будет дана оценка действиям всех лиц, участвовавших в следственных действиях в отношении Кохновича, сообщила «ФАКТАМ» пресс-секретарь прокуратуры Киева Надежда Максимец. Также проводится служебное расследование действий сотрудников прокуратуры, поддерживавших ходатайство об аресте Кохновича. Что же касается уголовного производства по факту незаконного хранения им оружия и боеприпасов, то здесь расследование передано в Соломенское райуправление полиции — в прокуратуре считают, что изменение подследственности поможет объективности расследования.

Не осталось в стороне и руководство столичного главка полиции, узнавшее о произошедшем из СМИ. Уже ведется служебное расследование, изучается опубликованная в Интернете информация и видео обыска. Из Голосеевского райуправления истребованы все материалы по этому делу, рассказала «ФАКТАМ» замначальника отдела коммуникации Киевского главка Нацполиции Яна Семенюк. Материалы расследования будут направлены в прокуратуру для принятия соответствующего процессуального решения о правомерности действий полицейских.

Между тем адвокат Алексей Волошин считает, что правоохранители нарушили гораздо больше статей Уголовного кодекса. В четверг, 11 января, в НАБУ было подано заявление о преступлении, в котором сообщается о превышении власти и служебном подлоге правоохранителями, похищении и незаконном удержании человека и вымогательстве взятки. После чего адвокат начал готовить ходатайства в столичный главк СБУ и Соломенское райуправление полиции с просьбой опросить его подопечного для быстрейшего рассмотрения дел.

* Видео Евгения Плинского