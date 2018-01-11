Двух бывших милиционеров арестовали за разбой и похищение людей

В Киевской области задержаны бывшие милиционеры, похитившие жителя Тетиевского района и вымогавшие за его освобождение выкуп.

Само преступление произошло прошлой осенью. Экс-начальник отдела одного из райуправлений милиции Киевской области и также бывший рядовой милиционер совершили разбойное нападение на местного жителя, отобрав у него мобильный телефон и 3500 гривен. Однако добыча показалась недостаточной.

Жертву на автомобиле вывезли на автодорогу Киев — Одесса, где и удерживали. А в это время звонили его матери, требуя за свободу сына 10 тысяч долларов. Впрочем, денег злоумышленники не дождались, а похищенного отпустили, рассказала «ФАКТАМ» пресс-секретарь прокуратуры Киевской области Екатерина Хоменко. Подробностей о личности жертвы и злоумышленников, о том, как долго и в каких условиях удерживали похищенного, а также не «засветились» ли они в других преступлениях, следствие пока не раскрывает.

Известно, что несколько дней назад 40-летний и 33-летний экс-правоохранители были задержаны. Во время обысков у них дома изъяты незарегистрированные пистолет Макарова с патронами, травматический пистолет, ножи, мобильные телефоны, сим-карты к ним и другие улики, имеющие доказательное значение. Задержанным объявили подозрение в разбое и похищении человека, совершенных по предварительному сговору группой лиц.

Суд согласился с ходатайством прокуратуры, арестовав подозреваемых на 60 дней. Им грозит до 10 лет лишения свободы.

Напомним: как ранее писали fakty.ua, в Прикарпатье суд оставил на свободе банду рекетиров, которые вымогали деньги у водителей, занимавшихся международными перевозками из Европы.

