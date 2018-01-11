Боевики активизировали применение запрещенных минометов на Приазовье и на Луганщине

На Донбассе боевики продолжают срывать договоренности о прекращении огня в новогодне-рождественский период. Более того, продолжается применение тяжелого вооружения. Об этом говорится в вечерней сводке Штаба АТО в Facebook.

На Луганском направлении враг снова проявил огневую активность в районе Светлодарской дуги. Там наши позиции у Новолуганского подверглись обстрелу из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, а в районе Луганского боевики использовали 120-мм минометы. Также у Новозвановки противник нарушал режим тишины из крупнокалиберных пулеметов.

На Донецком направлении, в полдень, захватчики из гранатометов обстреляли защитников Песок, а на Приазовье из 120-ти и 82-мм минометов открыли огонь по нашим укреплениям на подступах к населенным пунктам Широкино и Гнутово.

Всего с начала суток вдоль линии размежевания было зафиксировано 7 обстрелов укреплений ВСУ, — говорится в сообщении пресс-центра.

Напомним, украинские подразделения ПВО сбили уже второй вражеский беспилотный летательный аппарат за время новогодне-рождественского перемирия в зоне АТО.

Фото мобильной группы ОТУ «Донецк"/Facebook