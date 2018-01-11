В Великобритании смертность от гриппа за неделю возросла на 77 %

В Великобритании с начала зимы от гриппа умерли уже 85 человек. Еще неделю назад этот показатель по официальным данным составлял 48 человек. То есть смертность за неделю возросла на 77%. Госпитализированы были почти две тысячи заболевших. В стране свирепствуют сразу два агрессивных штамма вируса — «японский» и «австралийский». Как сообщает английская газета The Daily Mail, эксперты опасаются, что в этом сезоне эпидемия гриппа в Великобритании может стать худшей за последние 50 лет.

Специалисты, в частности профессор Питер Хорби из Оксфордского университета, считают, что «австралийский грипп» более опасен, чем «свиной грипп», который в 2009 году вызвал пандемию, унесшую жизни почти 300 тысяч человек по всему миру. Он может сравниться с «гонконгским гриппом», от которого в 1968 году скончались около миллиона заболевших.

Во Франции число заболевших уже достигло почти 12 тысяч человек, а число умерших превышает 30. В США от гриппа умерли уже 70 человек.