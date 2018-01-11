Национальному банку поручили изучить вопрос целесообразности выпуска украинской криптовалюты

Вслед за многими странами Украина начинает процесс адаптации такой новой формы, как электронные деньги, к финансовому рынку страны. На сегодняшнем заседании Национального координационного центра кибербезопасности, проходившем под руководством секретаря Совет национальной безопасности и обороны Александра Турчинова, Национальному банку Украины было дано поручение изучить вопрос целесообразности выпуска собственной криптовалюты. По мнению главы СНБО, такая необходимость назрела в связи со стремительным развитием рынка криптовалют.

Кроме того, решением Национального координационного центра кибербезопасности было поручено соответствующим органам власти создать рабочую группу с участием представителей Национального банка, Министерства финансов, Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку, Службы безопасности Украины, Национальной полиции, Государственной службы финансового мониторинга Украины, Государственной фискальной службы Украины и Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины для наработки нормативно-правовых предложений регулирования этого вопроса.

Кроме того, поручено определить государственный регулятор и порядок функционирования рынка криптовалют, порядок проведения мониторинга транзакций с использованием криптовалют и идентификации субъектов криптовалютних операций, а также порядок налогообложения доходов от осуществления криптовалютних операций в соответствии с требованиями законодательства Украины.

Также поручено разработать механизм обеспечения доступа правоохранительных органов к данным криптовалютных бирж с обязательством указанных субъектов хранить информацию обо всех транзакциях в течение срока, установленного законодательством для финансовых организаций, и раскрытия информации о клиенте по мотивированному запросу.

Разработка и внедрение всех этих мероприятий будет предусматривать также развитие международного сотрудничества по внедрению комплексного регулирования обращения криптовалюты и избегания криминализации данного сегмента.

По информации Национального банка, Службы безопасности Украины и Национальной полиции, отсутствие контроля над оборотом криптовалюты и анонимность расчетов создают потенциальные предпосылки для их использования в легализации полученных преступным путем денег, оплаты запрещенных к свободному обращению товаров (наркотиков, оружия), финансирования терроризма на оккупированных территориях.

«Дальнейшее отстранение государства от этого вопроса и правовой вакуум на рынке криптовалют из-за отсутствия законодательной и нормативной базы создает угрозы для экономики и безопасности государства», — заявил глава СНБО Александр Турчинов.

Стоит напомнить, что в Верховной Раде сейчас находится не менее трех законопроектов, касающихся рынка криптовалют. В частности, один из них предлагает вовсе освободить от налогообложения операции с криптовалютами.

«Для создания действенного механизма стимулирования рынка криптовалют в Украине логичным шагом станет освобождение от налогообложения прибыли предприятий, полученной от операций по купле и продаже криптовалют. Данный законопроект предлагает не включать доходы от операций с криптовалютами в расчет общего месячного (годового) налогооблагаемого дохода, а операции с криптовалютой и добычей (майнингом) отнести к операциям, которые не считаются объектом налогообложения», — заявляла ранее председатель Комитета по налоговой и таможенной политике Верховной Рады Украины Нина Южанина.

Что касается собственной криптовалюты, то НБУ уже начал работы по созданию национальной электронной денежной единицы — е-гривни.

Однако в мире немало специалистов, которые считают, что вмешательство государства в деятельность рынка криптовалют приведет к его краху. В частности, так считает профессор экономики Гарвардского университета Кеннет С. Рогофф. Он утверждает, что, потеряв свое главное преимущество — анонимность и неподконтрольность государственным регуляторам, биткойн и прочие криптовалюты станут неинтересны широкому кругу потребителей. Следовательно, со временем они могут обесцениться и исчезнуть.